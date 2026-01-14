国民生活そっちのけの党利党略との批判は免れない。

高市早苗首相は23日に召集される通常国会冒頭で、衆院を解散する意向を自民党幹部に伝えた。衆院選は2月上中旬の投開票が想定される。

首相は昨年10月に就任して以来、物価高対策を最優先に取り組む考えを繰り返し強調してきた。

5日の記者会見で衆院解散について問われても「国民に高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくことが大切だ」と答えている。

急な衆院解散・総選挙はこれまでの発言と矛盾する。国会審議がしばらくできなくなるため、国民生活や経済活動を下支えする2026年度当初予算案を3月末までに成立させることは困難になる。

与党内でも当初予算への影響を考慮し、早期解散に対して慎重論が漏れる。もっともな反応だ。

昨年秋も、石破茂前首相の辞任を巡る自民内部の混乱により、物価高対策を含む補正予算案の国会審議が遅れた。またも政治空白が生じる弊害を首相は認識すべきだ。

この大事な時期に衆院を解散し、国民に信を問う大義は何か。異例の解散を決行するのであれば、首相は明確に説明する必要がある。

通常国会が1月召集となった1992年以降、会期の冒頭で衆院が解散されたことは一度もない。歴代政権が当初予算案の審議を重視し、遅滞なく成立させることを優先したからだ。

冒頭に解散すると、首相の施政方針演説は行われない。1年間の内閣の基本方針を表明せずに選挙戦に入る。

数々の問題点をよそに解散・総選挙に進むのは、与党の都合に他ならない。

自民と日本維新の会が連立を組む高市政権は、衆院でかろうじて過半数を確保したものの、参院は少数与党だ。

内閣支持率が高いうちに衆院選に踏み切り、自民の議席を増やして政権基盤を強化する思惑が見える。

共同通信社の世論調査によると、高市内閣は約7割の高い支持率を維持している。それに比べ、自民の支持率は3割程度にとどまる。政治資金の改革が一向に進まず、信頼回復に至っていないことの証左であろう。

首相が代表を務める政党支部が、政治資金規正法が定める年間上限額を超える寄付を受け取っていたことが発覚した。官邸幹部による核保有発言もある。

国会では法案以外にも、政権が説明すべきことが山積している。国民に信を問いたいなら、こうした問題に区切りを付けてからだ。

台湾有事に関する首相発言で悪化した中国との関係改善をはじめ、激動する国際政治にも機敏に対応しなくてはならない。

前回の衆院選から、まだ1年3カ月足らずである。任期4年の半分も満たないうちに改選する是非も問われよう。