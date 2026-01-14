なぜ気付かなかったのか、悔いても悔やみきれない−。昨年12月に警察官をかたる偽電話詐欺で1200万円をだまし取られた70代の男性が取材に応じた。定年まで勤め上げ、ためた全財産を奪われた。「各地で被害が相次いでいる。自分の経験を少しでも予防に役立ててほしい」。そう言う男性は終始視線を落としつつ、とつとつと犯行グループの「アメとムチ」に翻弄（ほんろう）された経緯を語り出した。

11月半ば、1人で暮らす長崎県島原半島の自宅の電話が鳴った。女性の声で「あなたの個人情報が悪用された」と言われ、戸惑っていると、兵庫県警の「本田」を名乗る男に代わられた。悪用の末に16人に被害が及んだと説明され、被害総額の1億7千万円を隠し持っているのではないかと疑われた。

「警察と知り、頭がぼーっとなって動揺してしまった」。慌てていると、本田が優しい口調になり、「私はあなたが無罪だと思う。信頼している」。その一言が不安を拭ってくれた。

ただ、その後に代わった別の警察官を名乗る男は正反対の言葉を掛けてきた。「事件を起こしたでしょう」「あなた名義の銀行口座が作られている」。厳しく問い詰められた。

信用している、あなたは犯罪者だ…。入れ替わる偽物の警察官たちに振り回され、男性は混乱してきた。脳裏にあったのは「何とか無実を証明しないと」ということ。電話は2、3時間に及び、受話器を置いた時には腕がしびれていた。

◆

テレビ電話を利用した「在宅での取り調べ」に必要だと言われ、新たにスマートフォンを26万円で購入した。やりとりを1週間ほど続け、「私は悪いことはしていない。口座のお金を調べてもらっても構わない」との境地に陥ったという。

金融機関の口座にあった700万円と500万円を引き出し、それぞれを段ボールに詰めて指定された大阪市の住所宛てに送った。

生活費のため100万円ほど残してもらえないかと打診もしたが、「確認したら返金する」と応対された。「これで自分が犯罪に関係ないと分かってもらえる」。送金後はホッとしたという。男たちと連絡が付かなくなり、昨年12月5日に地元の警察署に相談した。

◆

誰にも相談はできなかった。男たちから何度も「捜査のことで守秘義務がある」と言われ、信じ切っていた。今となっては2人の警察官は、同一の人物が声色を換えて演じたのかもしれないとさえ思う。

資産はゼロとなり、生活の糧は年金のみとなった。男性は暗転した環境に細い声でつぶやいた。「悔しい。なんでこんなのに引っかかったかな」

真新しいスマホには犯行グループとのやりとりの履歴だけが残っている。