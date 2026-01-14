警察官をかたる詐欺の電話は、現役の警察官の元にもかかってきている。実際に電話を受けた長崎県警生活安全企画課の50代男性は、犯行グループの特徴を「事実関係が間違っていることでも堂々と自信を持って話してくる」と解説する。「あなたは悪くない」などの言葉で親身になったふりをしてだますのだという。

男性のスマートフォンに国際電話の着信があったのは昨年9月。「クレジットカードが不正利用された」と言われ、警察の制服を着た男とビデオ通話をした。

印象に残るのは、本来は警察で行わない「ビデオ通話での取り調べ」をもっともらしく訴えてきたことだ。「話すと相手のペースに巻き込まれる。怪しい電話は取らないのが一番」と強調した。

ですます調の丁寧な言葉遣いも意外だったという。「警察官をかたった詐欺もあるので注意して」「不正利用の被害届は出しますか」と寄り添う感じを見せ、「自分のために動いてくれているから、言うことを聞かないといけないと思ってしまう」と分析した。人の心理を操る偽電話詐欺に「条件がそろえば誰でもだまされる可能性がある」と警鐘を鳴らした。

県警はホームページ（HP）上でこの警察官の元にかかってきた偽電話などの音声を公開している。HPはQRコードから。