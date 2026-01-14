タレントで画家としても活躍する木梨憲武さんの個展「『木梨憲武展−TOUCH』SERENDIPITY−意味ある偶然」が県立美術館（佐賀市）で開かれている。タイトル通り、一部の作品は見るだけでなく触って楽しむこともできる。

個展は全国を巡る巡回展で、昨年7月、大阪会場を皮切りにスタートした。全国巡回展は3回目となり、佐賀での開催は初。ダイナミックで色彩豊かな作風が特徴で、今回は約250点の絵画や立体作品を展示。妻で俳優の安田成美さんも作品の配置を決めるなど準備に加わったという。

昨年12月20日に開かれたオープニングセレモニーには木梨さんも参加。式典後の取材に対し、「実際に作品の写真を撮ったり触ったりしながら、作品を感じてみてほしい」と話した。

個展は2月8日まで。入場料は当日券で一般1500円、中高生800円、小学生以下無料。（松本紗菜子）

美術館楽しめる場に いつかマイ気球買いたい

木梨さん一問一答

オープニングセレモニーが行われた昨年12月20日、木梨憲武さんが報道陣の取材に応じた。主なやりとりは以下の通り。

−全国巡回展の佐賀開催は初めて。見どころは。

「何年も展覧会をやっているが、毎日の生活の中で時間があれば好きな時に（作品を）描いたり作ったりしている。描くことは日々の生活であるということを、作品を見て感じてもらいたい」

−展示をどのように楽しんでもらいたいか。

「美術館は本来静かにしないと怒られることが多いが、僕は子ども達が作品を壊さなければ楽しく走り回っていい部屋があったり、音楽を聴けたり、コーヒーを飲んだりできる場所になればいいなと考えている」

「最近は写真を撮れたり触れたりする展示も増えている。今回もそういった作品があるので、実際に触って色や画材などを感じてもらえたらうれしい」

−作品のレイアウトについて、こだわりは。

「毎回（妻の安田）成美さんと共に配置やコースを決めることを一番の楽しみにしている。最後まであがいて良いコースを仕上げることができた」

−音声ガイダンスは、タレントの若槻千夏さんが担当した。

「絵についてだけでなく耳から楽しい雰囲気を伝えられたらと思い、若槻千夏ちゃんにお願いした。音声だけでなく新作も作ってもらい、佐賀でも展示している。音声ガイドという名のラジオのように楽しんでほしい」

−佐賀の印象は。

「佐賀に来たのは初めて。東京で出演した番組で佐賀のVTRを見た後、佐賀に来たので、番組で紹介されていた店に行くことができた。おでんや刺し身、鶏を食べ、おいしいお米もおにぎりにしてもらった」

−今回の展示にはさまざまなモチーフの作品が並ぶが、佐賀にも気球やむつごろうといったモチーフがある。

「気球は映像を見たことがあり、色目がかわいく奇麗だった。佐賀は（気球を飛ばすのに）一番良い場所だと聞いた。いつか気球の免許を取って、マイ気球も買いたい」