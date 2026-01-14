ソフトバンクの大関友久投手（28）が13日、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレを公開し、3年ぶり2度目の開幕投手へ意欲を示した。「チームの1試合目を任せていただけるのはすごく充実感があった。もし任せてもらえた時は喜んで頑張ります」。2023年の開幕戦では7回無失点で白星をマーク。その時以来の大役を目指す。

昨季は24試合に先発して自己最多を大きく更新する13勝を挙げ、防御率1・66。勝率第1位の初タイトルを獲得した。「（昨季は）フォームがいい感じでまとまった部分がある」と振り返った上で「その精度が上がるように」と今回の自主トレのテーマを掲げる。

昨季まで2年連続で開幕投手を務めた有原が日本ハムへ移籍し、投手陣はその穴を埋める必要がある。「チームとして痛手。そこをしっかり自分がさらにパワーアップして、安定して7イニングを投げられたら」。昨年12月下旬には有原とみずほペイペイドームで会い「有原さんと『投げ合えたら楽しみですね』と話をした。お互いに九回まで投げ合えたら最高だと思う」と“対戦”を熱望する。

キャリアハイとなる白星をマークした一方で昨季は終盤に状態を落としたことで、日本シリーズでは登板機会がなく悔しさも味わった。「15、16勝のパフォーマンスができるように、アップデートした自身で臨みたい」。2度目の大役から、さらなる飛躍を狙う。 （浜口妙華）