プロ野球の元投手で、現在は福岡ソフトバンクホークスの1軍投手アナリストを務める古川侑利さん（30）の講演会が13日、佐賀県嬉野市の嬉野高塩田校舎であった。古川さんは生徒ら約400人に「社会に出たら人への感謝を直接言葉で伝えられるかが重要。その上で自分で目的、目標を持って日々を楽しく過ごしてほしい」と語りかけた。

古川さんは武雄市出身。野球部エースだった有田工業高時代に夏の甲子園で1勝を挙げ、ドラフト4位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。巨人、日本ハム、ソフトバンクにも在籍し、プロ通算10年で91試合に登板して6勝（15敗）の成績を残した。

講演は高校時代の恩師で、現在は嬉野高野球部監督を務める植松幸嗣教諭との対談形式で進んだ。植松教諭は当時の古川さんについて「公式戦当日もウエートトレーニングを行うなど、日々のルーティンを大切にして、努力を続けていた」と紹介。朝が苦手だった話や、恋愛事情などのエピソードでも会場を沸かせた。

プロ入団後、自主トレを武雄市で行っていた古川さん。通い慣れたレストランでほぼ毎日、お気に入りのスイーツを楽しんでいたという話から「佐賀で生まれた自分たちにとって古里は一番落ち着ける場所。リフレッシュをすることでまた頑張ろうという気持ちが生まれた」と振り返った。

講演会は、郷土への愛着や誇りを育てて将来を担う人材の育成を目指す同校の「よりよい生き方を実践する力を育む道徳教育の推進事業」として企画された。（糸山信）