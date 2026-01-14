°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡¸åÇÚ¤ò¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Ê¤¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤À£±²óË«¤á¤é¤ì¤¿¡Öº£¤Ç¤â¿´¤Î»Ù¤¨¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬TBS¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤³¤í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À°Â½»¥¢¥Ê¡£TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤ÏË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢1²ó¤À¤±Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÆâ½ï¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò03Ç¯4·î¤«¤éÌ³¤á¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£