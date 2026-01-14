16歳でデビューした58歳女優、容態が悪化した父の延命措置を聞かれ…
俳優の生田智子が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
生田智子 ＝テレビ朝日提供
16歳で映画デビューし、現在58歳の生田は、昨年1月に最愛の父が他界。最近やっと当時の心境を語れるようになったそう。
父が亡くなった時に体調を崩して入院していた母に代わり、葬儀の段取りなど全て一人で取り仕切ったそうで、父の容態が悪化し延命措置を聞かれた時は、さすがに即決できなかったと話す。元サッカー日本代表の夫･中山雅史は父の病院にも付き添ってくれたそう。
そんな生田にとって忘れられない先輩は、個性的な髪形で一世風靡した塩沢ときさん。思い出しただけで笑っちゃう楽しかった思い出が沢山あるという。
そしてもう一人が、大先輩・新珠三千代さん。デビュー前、子役をしていた時期に共演し、新珠さんと同じ事務所からデビューをした。当時、新珠さんからもらったメタルビーズのバッグは宝物だそうで、スタジオではそのバッグを披露する。
生田智子 ＝テレビ朝日提供
16歳で映画デビューし、現在58歳の生田は、昨年1月に最愛の父が他界。最近やっと当時の心境を語れるようになったそう。
父が亡くなった時に体調を崩して入院していた母に代わり、葬儀の段取りなど全て一人で取り仕切ったそうで、父の容態が悪化し延命措置を聞かれた時は、さすがに即決できなかったと話す。元サッカー日本代表の夫･中山雅史は父の病院にも付き添ってくれたそう。
そんな生田にとって忘れられない先輩は、個性的な髪形で一世風靡した塩沢ときさん。思い出しただけで笑っちゃう楽しかった思い出が沢山あるという。
そしてもう一人が、大先輩・新珠三千代さん。デビュー前、子役をしていた時期に共演し、新珠さんと同じ事務所からデビューをした。当時、新珠さんからもらったメタルビーズのバッグは宝物だそうで、スタジオではそのバッグを披露する。