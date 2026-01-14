NY金先物2 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4599.10（-15.60 -0.34%）



金２月限は小反落。時間外取引では、昨年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えるなか、高値警戒感から利食い売りが優勢となり、アジア時間から修正安となった。イラン情勢の緊張化や、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が司法省から刑事訴追の可能性を示す召喚状が届いたことでＦＲＢの独立性に対する懸念で押し目買いが根強いものの、欧州時間でも２０ドル超の下落となり、４６００ドル割れで推移。日中取引では、昨年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が２．７％と予想通りとなったが、コア指数が２．６％と予想を下回ったことでドル安から地合いを引き締め、前日つけた一代高値４６４０．５ドル超えとなった。しかし買い一巡後は利食い売り優勢となり、上げ幅を削り、後半から終盤は利食い売りで小安くなった。



MINKABU PRESS

