朝日新聞は2017年3月、「米韓演習に米特殊部隊 暗殺など任務、北朝鮮へ圧力」との記事を朝刊に掲載。3月1日から始まった米韓合同軍事演習にアメリカ海軍の特殊部隊が参加していると報じた。

＊＊＊

記事で朝日新聞は《米韓は金正恩（キムジョンウン）委員長ら北朝鮮高官の暗殺や誘拐も含む作戦計画を策定している》と伝えた。

トランプ大統領

さらに朝鮮日報は、アメリカ陸軍の特殊部隊「デルタフォース」も米韓合同軍事演習に出動すると詳報した（註）。担当記者が言う。

「デルタフォースはアメリカ海軍のネイビーシールズと並び、世界一の特殊部隊と評価されています。1月3日にはベネズエラで『断固たる決意』作戦を実施し、ニコラス・マドゥロ大統領とシリア・フローレス大統領夫人を電撃的に確保、ニューヨークまで移送して世界をあっと言わせました。しかもベネズエラ側は100人単位の死者が出たのに対し、アメリカ軍は数人が軽傷を負っただけで、戦死者はゼロだったのです」

世界最強の部隊だけあり、準備も入念だった。ロイター（日本語電子版）が1月4日に配信した「マドゥロ氏拘束、精緻な邸宅レプリカで突入練習 入念に計画された電撃作戦」との記事によると、まずCIAが昨年8月から少人数のチームをベネズエラに送り、マドゥロ大統領の日常生活のパターンや隠れ家に関する情報を収集したという。

“人種のるつぼ”が生むメリット

マドゥロ大統領の邸宅は要塞化されていたが、CIAは内部の詳細な情報を入手。その情報を元にデルタはアメリカ国内に実物大の邸宅を実際に建設し、シミュレーションを積み重ねて突入作戦を練り上げたという。

「実は日本という国は、“独裁国家”に囲まれているとも言えます。北朝鮮、中国、ロシアの3国が近いからです。そのためネット上では、もしデルタに命令が下れば金正恩氏、習近平氏、ウラジーミル・プーチン氏に対しても、マドゥロ大統領と同様の結果がもたらされるのではないかという声があります。ベネズエラであれだけ鮮やかに作戦を成功させたデルタなら、彼らの拉致も可能だろうというわけです」

だが軍事ジャーナリストは「いくらデルタが世界最強の特殊部隊でも、アジア圏での極秘作戦は難しいでしょう」と指摘する。

「アメリカの特殊部隊が世界最強だという理由の一つに、アメリカが“人種のるつぼ”だという点が挙げられます。潜入する敵地の国民と同じルーツを持つアメリカ人が存在し、軍隊に勤務していることが珍しくないからです。ただし、豊富な人種構成を誇るアメリカ軍であっても、アジア系アメリカ人の数はそれほど多くはありません。そのため白人や黒人のデルタ隊員が北朝鮮に潜入すると、作戦が露見するリスクが飛躍的に向上してしまいます」

中国とロシアでは無理

ただしアメリカ軍と韓国軍は、金ファミリーを対象とする“斬首作戦”を長年にわたって準備しており、猛訓練を積み重ねているという。

「担当するのはアメリカの特殊部隊ではなく、韓国軍の特殊部隊である『ブラックベレー』です。韓国の軍人なら北朝鮮に潜入しても外見的には怪しまれることはありません。アメリカも韓国も金正恩氏に対する斬首作戦を準備していると公言しています。金氏もベネズエラの大統領夫妻が身柄を確保されたと報道で知ったはずで、ひょっとすると自分にも同じことが行われるのではないかと考えたかもしれません」（同・軍事ジャーナリスト）

さらに中国やロシアといった“軍事大国”が相手だと、さすがのデルタでも作戦の成功は厳しいという。

「ベネズエラはアメリカ軍の攻撃により100人規模の死亡者が出たと発表しました。軍隊というのは、それが特殊部隊であっても、やはり戦闘に踏み切ることで任務を完遂します。相手が北朝鮮なら斬首作戦が成功する可能性もありますが、中国やロシアとなると返り討ちのリスクも跳ね上がります。そのため、もしアメリカが本気で習氏やプーチン氏を殺害しようとするなら、その場合は軍隊ではなく諜報機関の出番となるでしょう。スパイに暗殺を命じることになるわけです」（同・軍事ジャーナリスト）

独裁国家に特殊作戦は不可能

一方、「中国の特殊部隊が台湾でアメリカと同じことをするのではないか」と危惧する声も目立つ。だが、これも実現性は乏しいという。

「特殊作戦は、その国の軍事水準が問われる極めて難易度の高いミッションです。さらに国のトップが特殊作戦の立案と準備を軍幹部に命じても、『今の戦力では不可能です』とか『準備に1年かかります』と、たとえ軍の恥になることでも正確な実情を報告する必要があります。いくらトランプ大統領が強権的だとはいえ、専門家である軍人の意見を圧殺するような姿勢は取らないでしょうし、取れないと思います。一方、独裁者の命令は絶対です。軍隊は無理をしてでも作戦を遂行しなければ軍幹部の地位が危うくなります。ロシア軍は当初、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を拉致しようと特殊部隊を投入しましたが、大失敗に終わりました。独裁国家では特殊作戦がうまくいかないという実例を世界に示したのだと言えるのではないでしょうか」（同・軍事ジャーナリスト）

