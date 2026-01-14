£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡0.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡N/A¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.7¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡N/A¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.6¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.6¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡öÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡ÊÇ¯Î¨¡Ë¡Ê10·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡73.7Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡71.5Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡73.8Ëü·ï
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦¼¡´ü£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Î»ØÌ¾¤Ï¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¿Í¤¬¥¤¥é¥ó¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¹Í¤¨¡£
¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï£Õ£Ó£Í£Ã£Á¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡Ë¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¹ñ¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë¹³µÄ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥é¥ó²ðÆþ¤ò½ä¤ëºÇ¿·¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤ë¡£¥¦¥©ー¥ë¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦ÊÆÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥óÃ¦½Ð¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
¡¦£±¥Ð¥ì¥ë£µ£³¥É¥ë¤Î¸¶Ìý²Á³Ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¡ö¥à¥µ¥ì¥à¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ
¡¦Ã»´üÅª¤ÊÄÉ²Ã´ËÏÂ¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦´ËÏÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÉ¬Í×¤«¤ÄÉÔÅ¬ÀÚ¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤òÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¡£
¡¦À¯ºö¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì»ýÂ³¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¡£
¡¦ËÜÆü¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦À¯ºö¤ÏÃæÎ©¿å½àÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¡£
¡¦À¯ºö¤ÏÎ¾Êý¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶Ñ¹Õ¤µ¤»¤ëÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÄÉ²Ã´ËÏÂ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¸²ºß²½¤¬É¬Í×¡£
¡¦¼º¶ÈÎ¨¤ÏÃæÎ©¿å½àÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦Á°²ó¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ìÊó¹ð¤ÏÎÉ¹¥¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¸½¾õ¿å½à¤Ç°ÂÄê²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¦·ÐºÑ¤Ï¤«¤Ê¤ê·øÄ´¡£ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤òÍ½ÁÛ¡£
