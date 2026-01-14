チグハグな動き

公明党の斉藤鉄夫代表は8日、神戸市で開かれた党の会合で、「将来的な与党復帰への意欲」を示した。26年にわたった自民党との連立を解消したのは昨年10月のこと。その時から「与党復帰」は否定していなかったとはいえ、支持母体・創価学会からは公明執行部に厳しい指摘の声が聞こえてくるという。高市早苗首相は通常国会冒頭で衆院を解散する意向とされるが、果たして――。

【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

斉藤氏は時期を明示しなかったが、「国民の信頼を勝ち得れば再び与党として政策実現で力を発揮する。そのことを目指して再出発したい」などと述べた。

「野党慣れしていないというひとことに尽きますね。方向性が定まっていない印象です。昨年12月の臨時国会でもチグハグな動きがありました」

高市首相と公明党の斉藤代表

と、政治部デスク。

公明は、高市政権（自民党・日本維新の会との連立）が提出した2025年度補正予算案に対して、「低所得世帯や中間層への支援が不十分」だとして反発。立憲民主党とも連携し、共同で組み替え動議の提出の道を模索し、提出を行った。

与党でないことに焦り

補正予算案は11日の衆院本会議において賛成多数で可決、衆院を通過。それに先立って斉藤氏は「動議が仮に否決された場合でも補正予算案には賛成すると決定した」と明らかにしていた。実際に動議は否決されたが、補正予算案に賛成した。

「組み換え動議の提出でプレッシャーをかけて高市氏から公明寄りの譲歩を引き出す狙いがあり、実際に成果実があったことを斉藤氏はアピールしていましたが、支離滅裂なスタンスが際立っていました。動議を共同提出した立民は、否決を受けて補正予算案に反対したわけで、そのほうがよほど筋が通っていますね」（同）

そして、年が明けて代表が口にしたのが「与党復帰」宣言だったわけだが……。

「高市氏は維新の閣外協力や国民民主の政策協力を得て政策実現を進めています。今回の斉藤氏の発言はそのことへの焦りを感じさせました」（同）

斉藤氏は連立を離脱する際、「自民の政治資金問題に対する姿勢」に大きな不信感を抱いていたことをあげていた。

嫌な人を応援することの限界

「もう少し離脱の背景を解説しておくと、選挙のたびに学会員が駆り出され、好きでもなくどちらかと言うと嫌いな自民候補のために知人はもちろん知らない人にも頭を下げ続けることに不満が噴出し、学会という組織がもたなくなってきた――ということがあります。“平和の党を標榜する我々が政権内にいてブレーキ役とならなければ日本はもっと右傾化する、そのために選挙協力は仕方ないことだ”などといった説得では学会員を説得できなくなっていたということでしょう」（同）

高市氏のキャラクターの影響も小さくなかった。

「かねて防衛力強化を声高に主張し、いわゆるタカ派色が強い高市氏が首相になれば、これまで以上に公明の主張が通らなくなるのではないかとの危惧が学会内から噴出しました。離脱を判断する公明の背中を最後に押した格好ですね」（同）

ロシアや中国、北朝鮮などの周辺国が核兵器を中心に軍備を拡大する中、防衛力強化をタカ派志向と結びつけて批判することにリアリティはなさそうに映るが……。

冷ややかな視線

「そうですね。学会員の間にもそのあたりを“無理筋だ”と冷ややかに見ている人はそれなりにいるようです」（同）

平和というのは公明のブランドイメージのようなものである。これは自公連立の中でうまく機能してきたが、近年の外交・安全保障環境の激変を受けて、旧来型の「平和推し」はうまく機能しないため存在感を示すのが難しくなっていた。にもかかわらず与党にいる以上は、単なる自民の補完勢力であり続けるしかないという状況が続いてきた。この状況を冷静に見ている学会員が増えてきているのだろう。

「学会の佐藤浩副会長は政治担当として長らく自民と公明・学会を結ぶ役割を果たしてきた人物で、菅義偉元首相との親密な関係で知られています。昨年の連立離脱の際にも菅氏は佐藤氏に連絡して“離脱を踏みとどまる可能性はないか”と説得を試みましたが、うまく行きませんでした。佐藤氏は学会内で自公が連携する選挙を率先して進めてきましたから選挙活動に後ろ向きな学会員が不満をぶつける対象だったわけですが、今回、嫌な選挙協力の“くびき”から解き放ってくれた人物として学会員から感謝される存在になっています。これもまた皮肉な状況と言えますね」（同）

心が離れたことで別れた場合、復縁は極めて難しいというのは男女間でもよく言われること。学会員たちが議員ほどに未練を感じていないのであれば、当面、自民と再び連立を組んで与党入りして共に選挙を戦うことにはなりそうにない。代わって立憲民主党と選挙協力を模索しているが、来月にも想定される衆院選で早くもそのことが問われることになるだろう。

デイリー新潮編集部