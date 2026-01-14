スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は…昨年の年越しそばについての質問

今日の質問は「年越しそば食べる？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「年越しそば食べる？」

・「年越しそば食べる？」の結果は…


・1位 … これから食べる 63%
・2位 もう食べた 20%
・3位 食べない 12%
・4位 そば苦手 3%

※小数点以下四捨五入

11,369票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

いろいろ薬味そば


【材料】（2人分）

そば（蕎麦）(乾麺) 2人分
麺つゆ(ストレート) 160ml
<薬味>
  長芋 5cm
  梅干し 2個
  刻みのり 適量
  めかぶ(市販品) 1パック
  白ネギ(輪切り) 大さじ 2
  練りワサビ 適量

【下準備】

1、＜薬味＞の長芋は皮をむいてすりおろす。梅干しは種を取り除き、叩く。



【作り方】

1、薬味皿に長芋、梅干し、刻みのり、めかぶをそれぞれ盛り、白ネギと練りワサビはそばに添える。



2、そばは指示通りにゆでて水洗いし、粗熱が取れたら冷水でしっかり締め、水気をきって器に盛る。＜薬味＞と麺つゆを添える。



(E・レシピ編集部)