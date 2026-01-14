「年越しそば食べた？」＜回答数11,369票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第409回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は…昨年の年越しそばについての質問
今日の質問は「年越しそば食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「年越しそば食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
いろいろ薬味そば
【材料】（2人分）
そば（蕎麦）(乾麺) 2人分
麺つゆ(ストレート) 160ml
<薬味>
長芋 5cm
梅干し 2個
刻みのり 適量
めかぶ(市販品) 1パック
白ネギ(輪切り) 大さじ 2
練りワサビ 適量
【下準備】
1、＜薬味＞の長芋は皮をむいてすりおろす。梅干しは種を取り除き、叩く。
【作り方】
1、薬味皿に長芋、梅干し、刻みのり、めかぶをそれぞれ盛り、白ネギと練りワサビはそばに添える。
2、そばは指示通りにゆでて水洗いし、粗熱が取れたら冷水でしっかり締め、水気をきって器に盛る。＜薬味＞と麺つゆを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は…昨年の年越しそばについての質問
今日の質問は「年越しそば食べる？」さてみなさんの回答は…？
・「年越しそば食べる？」の結果は…
・1位 … これから食べる 63%
・2位 もう食べた 20%
・3位 食べない 12%
・4位 そば苦手 3%
※小数点以下四捨五入
11,369票
・2位 もう食べた 20%
・3位 食べない 12%
・4位 そば苦手 3%
※小数点以下四捨五入
11,369票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
いろいろ薬味そば
【材料】（2人分）
そば（蕎麦）(乾麺) 2人分
麺つゆ(ストレート) 160ml
<薬味>
長芋 5cm
梅干し 2個
刻みのり 適量
めかぶ(市販品) 1パック
白ネギ(輪切り) 大さじ 2
練りワサビ 適量
【下準備】
1、＜薬味＞の長芋は皮をむいてすりおろす。梅干しは種を取り除き、叩く。
【作り方】
1、薬味皿に長芋、梅干し、刻みのり、めかぶをそれぞれ盛り、白ネギと練りワサビはそばに添える。
2、そばは指示通りにゆでて水洗いし、粗熱が取れたら冷水でしっかり締め、水気をきって器に盛る。＜薬味＞と麺つゆを添える。
(E・レシピ編集部)