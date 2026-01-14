2月13日よりPrime Videoにて世界独占配信される米倉涼子主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』のティザー予告とティザービジュアルが公開され、松本穂香、城田優らメインキャストの続投が発表された。

参考：『エンジェルフライト』は“今を生きる”ことを教えてくれる 古沢良太の秀逸な“死”の描き方

本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を原作に、2023年3月にドラマシリーズとして配信されたヒューマンドラマの続編映画。国境を越えて遺体を遺族の元へ送り届ける「国際霊柩送還士」というスペシャリストたちの活躍を描く。口は悪いが情に厚い有限会社「エンジェルハース」の社長・伊沢那美を、前作に続き米倉が演じる。

映画版となる本作では、那美（米倉涼子）のもとに、8年前に海外の事故で死んだはずの恋人・足立幸人（向井理）がメキシコで生きているかもしれないという情報が届くところから物語が始まる。メキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも、幸人との過去と向き合うことになる。さらに、エンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア、イタリア、アメリカ、日本と世界を股にかけた難題に挑んでいく。

主演の米倉に加え、松本、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優、遠藤憲一らエンジェルハースのメンバーが再集結。さらに、那美の恋人で物語の鍵を握る足立幸人役の向井、那美の息子・航役の織山尚大と那美の娘・海役の鎌田英怜奈、幸人が巻き込まれた事件を追う刑事・黒崎役の谷田歩も続投する。

公開されたティザー予告では、那美を中心にメンバーたちが新たな試練に立ち向かう姿が映し出されている。

コメント●松本穂香（高木凛子役）前作のドラマを撮っていた時から続編をやりたいというお話を聞いていたので、『あ、ついにやるんだ』と思いました。私自身、那美さんの過去やドラマでは描ききれなかった部分が気になっていたので嬉しかったのと、エンジェルハースの皆さんがとにかく面白くて。続編にも参加できて良かったです。また皆さんにお会いできるように頑張ります。

●城田優（柊秀介役）続編を一人のファンとして待ち焦がれていました。きっとたくさんの方たちが今回の作品を観て生や死に対してまた色んな事を感じてもらえるんだろうなと思います。僕はこの作品に参加できたことを、俳優としても一人の人間としても本当に誇りに感じています。めったにそういう作品には巡り合えないですが、心から参加できて良かったと思っています。

●矢本悠馬（矢野雄也役）今回は映画ということで連続ドラマの撮影と比べると、エンジェルハースの皆さんと過ごす時間が短くて寂しかったです。でも今作では矢野も成長して一つの案件を丸っと担当することで、国際霊柩送還士という仕事をやり遂げることができ、その困難さややりがいをたっぷり味わえたなと思います。

●野呂佳代（松山みのり役）続編の撮影がめちゃくちゃ楽しかったです。前回は慣れる前に撮影が終わってしまい、最後の方に皆さんとやっと仲良くなれたのですが、あれから2～3年が経ち、今回は最初から監督や皆さんと相談しながら撮影できたのが楽しくて、まだまだ演技していたいと思えたことがとても嬉しかったです。

●徳井優（田ノ下貢役）楽しく撮影をさせて頂きました。スタッフの皆さんありがとうございました。とくに制作部の皆さまお疲れ様でした。今回、それぞれのキャラクターが抱える想いや個性がより鮮明に描き出されていて、物語としての深みがぐっと増したと感じています。各登場人物の『らしさ』が際立つことで、作品全体の熱量が上がったと思います。徳井的に、本作はドラマ版よりさらに泣ける要素が増していると思います。ぜひご覧ください。

●向井理（足立幸人役）ドラマシリーズの時から、色々な涙を流しながら拝見していました。時には悲しく、時には温かく。毎回それぞれの回に感情移入していたこの作品が映画になると聞いて、とても嬉しかったです。私の役柄は過去のパートしかなく、現在はどうなっているのかはっきりしないままでした。ですが、今回の映画で彼の思いや道筋を描いていただきました。米倉さん演じる那美との関係はどうなるのか、最後まで見届けていただければ幸いです。

●遠藤憲一（柏木史郎役）ドラマを撮影している時から、きっとこれは続編があると思っていました。前作の配信が始まってから、たくさんの方に観て頂けて多くの反響がありました。もう一回柏木会長を演じられて嬉しく思いました。今回の映画版では野呂ちゃんと一緒のシーンが多く、撮影中は彼女のリアクションがとても面白く、見ていて楽しかったです。そして相変わらず涼子ちゃんの魅力がいっぱい詰まっています。映画版もいくつかの心に沁みるエピソードで成り立っています。それらが集まり珠玉の作品になっています。お楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）