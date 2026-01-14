恋愛も結婚も理想を追い求めているばかりでは成就しない。今年で41歳、結婚生活16年のタレント・ミキティこと藤本美貴が、自身の恋愛観・結婚観をもとにアドバイスを送る。※本稿は、タレントの藤本美貴『まいにち生き返る ミキティ語録2』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。

望みすぎても手に入らない

自分に合う相手の探し方

MIKITTY WORDS

自分が一緒にいたいとか、いやなところが見えても「ま、いっか」と思える相手かどうか。本当に「この人でいいの？」って考え出したら、どの人もダメだから。

本当にこの人でいいのかなって考え出したら、もう、どの人もダメじゃないですか。イーロン・マスクだったらいいんですかって話ですよね。超お金持ちだけれど、それでいいんですかって話だし。

何をもって、「この人でいい」のかってことですよね。

きっともっと上がいるんじゃないか、もっといい人がいるんじゃないか、もっと自分にピタッとはまる人がいるんじゃないか、もうちょっとかっこよくて、もうちょっとお金を稼げる人が、本当はどこかにいるんじゃないか。

悩むのは、その「もうちょっと」がすごいから。でも、本当にそんな人はなかなかいないと思うし、じゃあそんな人に合うような自分なのか、ってことですよね。

自分が一緒にいたいとか、いやなところが見えても「ま、いっか」と思える相手かどうか、だと思います。

