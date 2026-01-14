冬の寒さは心臓に大きな負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中といった心臓血管疾患のリスクを高める。とくに早朝のウォーキングは、気温の低さに加え、交感神経の急激な活性化や脱水状態が重なって危険だ。冬場は日中の暖かい時間帯に歩くことを心がけよう。また、速歩きは心臓病予防に効果的だが、高血圧の人の無理な速歩きは、死亡リスクを高めることが研究でわかった。※本稿は、心臓血管外科医の天野 篤『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

「寒さ」は心臓の大敵

冬場の早朝ウォーキングは危険

朝晩の冷え込みを感じるようになったら、心臓を寒さから守る暮らし方に変えましょう。「寒さ」は心臓にとって大敵です。

気温が低い環境では、人間は血管を縮めて血流を減らし、熱を体外へ逃がさないようにします。血管が縮んで血液が流れにくくなると、心臓は血液を送り出すために大きな力が必要になります。

つまり、血圧が上昇し、心臓にかかる負荷も大きくなるのです。

とりわけ、「暖かい屋内」から「寒い屋外」に移動したときは血圧の急激な上下動が起こり、心筋梗塞、大動脈解離、不整脈、脳卒中といった心臓血管疾患を引き起こす危険があります。

これが、いわゆる「ヒートショック」です。心臓にトラブルを抱えている人、高血圧の人、加齢で心機能が低下している高齢者はとくに注意が必要です。

実際、厚生労働省が発表する人口動態統計の月別死亡数を見ると、ほぼ一貫して12〜2月の冬季がもっとも高くなっていて、増加の要因の多くは、心臓や脳の血管疾患と呼吸器疾患が占めています。

また、米国での研究では、心筋梗塞の発症数も夏に比べて冬は53％増加するという報告もあります。

