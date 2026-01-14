いま、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されているのが『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』だ。そして待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段──資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』がついに日本上陸。『お金の大学』両学長も「資産形成の最適解は、収入・資産レベルごとに違う。今の私の最適解を教えてくれる唯一無二の本」と絶賛している『THE WEALTH LADDER 富の階段』についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

稼げば稼ぐほど

体が壊れていく人たち

深夜まで副業を続けている人は意外と多い。

睡眠時間は4時間、休日も休まず作業を続け、運動時間はゼロ。

食事はコンビニですませる毎日。

それでも副業で月10万円を稼げるようになり、

これで人生は良いほうへ変わっていくと思った。

ところが1年後、体調を崩して入院することに。

せっかく副業で稼いだお金はあっという間に消えた。

頭では「健康が大事」だとわかっている。

なのに、目前の仕事や収入を優先してしまう。

病気になれば、稼ぐこともできず、自由を謳歌することもできない。

「もっと早く気づいていれば」と後悔しても、失った健康と時間は戻ってこない。

――こんな話は、決して珍しいことではない。

世界的ベストセラーが明かす

「身体的な富」とは？

世界的ベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

健康がなければ、他の種類の富から十分な価値を引き出せなくなる。

（中略）身体的な富は、他のあらゆる富の基盤なのだ。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.334）より

健康を失えば、どれだけお金を稼いでも意味がない。

本書によると、良い健康状態であることは、

40万ドルの追加収入と同等の価値があるという。

多くの人は健康を後回しにしてお金や時間を追い求めてしまう。

でも、本当は「逆」なのだ。

健康を最優先すれば、長期的にお金も時間も「最大化」できる。

運動、睡眠、栄養。

――これらへの投資は、実は最もリターンの高い投資なのだ。

「三流」「二流」が知らない、

「一流」だけが実践していること

三流は「お金を最優先し」、二流は「時間を最優先する」。

そして、一流は「健康を最優先する」のだ。

どれだけお金があっても、健康を失えば何の意味もない。

一流は、健康こそがすべての富の土台だと理解している。

本書を読んで気づいたのは、健康への投資は「減価償却しない資産」だということ。

株式も不動産も価値が変動するが、運動習慣や食生活の改善は、

積み重ねた分だけ確実に自分の人生を豊かにする。

それは複利で増えていく資産と同じだ。

そして、健康への投資は、今すぐ始めなければ機会損失が大きいというリスクがある。

年齢を重ねるほど健康を取り戻すのは難しくなるのだ。

本当に大切なのは、稼ぐスピードを上げることではなく、

長く走り続けられる体をつくること。

それは単なるお金の話ではなく、自分の人生を最大限に生きるための戦略なのだ。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）