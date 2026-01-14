「インパクトのある補強だ」復活した日本代表主力が争奪戦か！EL王者の名門から関心報道、地元メディアが見解「創造性と決定力をもたらす」
年末に戦列復帰を果たしたブライトンの三笘薫は先週、プレミアリーグ第21節のマンチェスター・シティ戦で貴重な同点弾をあげ、チームにポイントをもたらした。
ペナルティーエリアの外から右足で見事なシュートを流し込み、約４か月ぶりのゴールでインパクトを残した三笘。その直後、『TEAMtalk』は、イングランドの名門トッテナムが日本代表の主力に関心を寄せていると報じた。左ウイング強化の候補という。
これを受け、トッテナム専門サイト『To The Lane And Back』は12日、「ミトマであれば、すでにイングランドのサッカーに適応し、即座にインパクトを残す力を持った選手を加えられる」と報じた。
「しばらくブライトンで躍動していなかったものの、年齢を考えれば理想的な全盛期にあるだろう。獲得したら、トッテナムが苦しんでいる攻撃面で、創造性と決定力を大きくもたらすことができるはずだ」
同メディアは「年齢的には、近年のトッテナムが狙ってきたような、ポテンシャルの高い理想的な補強ではないだろう」と続けている。
「だが、その年齢やもたらせるものを考えると、ようやく今のクラブが求めているインパクトある補強のひとりとなるはずだ。ただ、現時点で彼に対する大きな関心があるわけではない。今後のマーケットでどうなるかを見ていこう」
昨シーズンのヨーロッパリーグ（EL）を制したトッテナムはトーマス・フランク監督の下でプレミアリーグ14位と苦しんでいる。巻き返しに向けて即戦力獲得に本腰を入れるのか、先日はマンチェスター・ユナイテッドからの関心も取り沙汰された三笘の争奪戦が勃発するのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めた圧巻のスーパーゴール
