King & Prince永瀬廉『バナナマンのせっかくグルメ！！』初登場！驚異の食べっぷりを披露

1月18日にスタートするTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 21時～）に出演中の鈴木亮平とKing & Prince永瀬廉が、同日19時から放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SPに登場。群馬県高崎市で地元の方に聞き込みを行い、グルメ探しに挑戦する。永瀬は、今回が番組初登場となる。

■群馬県高崎市でグルメ探し

ロケ開始早々、食べることは好きかという問いに永瀬は「めちゃめちゃ好きです！ 特に白飯が一番好き」と意気込み、地元の方へのグルメの聞き込みに精を出す。そんななか、オススメされたグルメはお米ではなかったものの、高崎で毎年開催されるグルメイベント「キングオブパスタ」で3連覇を果たしているお店であることがわかり、ますますふたりの期待が高まる。

続いて聞き込みをしていると、なんとまたもやグルメイベントで3年連続グランプリを獲得している名店をオススメされることに。ステーキとハンバーグのお店に伺うことになり、ついに白米を食べられることとなった永瀬は、食欲を爆破させ驚異の食べっぷりを披露する。

また、日村勇紀（バナナマン）は新春スペシャルに引き続き石川県金沢市、北海道札幌市でグルメ探し。スタジオには伊原六花、澤部佑（ハライチ）が出演する。

■番組情報

TBS『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP

01/18（日）19:00～21:00

MC：バナナマン（設楽統、日村勇紀）

ロケゲスト：鈴木亮平、永瀬廉（King & Prince）

スタジオゲスト（50音順）：伊原六花、澤部佑（ハライチ）

『バナナマンのせっかくグルメ！！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sekkaku-g/

『リブート』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/