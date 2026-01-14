日経225先物：14日夜間取引終値＝200円高、5万3960円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万3960円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては410.84円高。出来高は8845枚だった。
TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比21.61ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53960 +200 8845
日経225mini 53970 +210 170263
TOPIX先物 3620.5 +10 15454
JPX日経400先物 32670 +135 1662
グロース指数先物 710 +9 752
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比21.61ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53960 +200 8845
日経225mini 53970 +210 170263
TOPIX先物 3620.5 +10 15454
JPX日経400先物 32670 +135 1662
グロース指数先物 710 +9 752
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース