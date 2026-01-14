　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円高の5万3960円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては410.84円高。出来高は8845枚だった。

　TOPIX先物期近は3620.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比21.61ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53960　　　　　+200　　　　8845
日経225mini 　　　　　　 53970　　　　　+210　　　170263
TOPIX先物 　　　　　　　3620.5　　　　　 +10　　　 15454
JPX日経400先物　　　　　 32670　　　　　+135　　　　1662
グロース指数先物　　　　　 710　　　　　　+9　　　　 752
東証REIT指数先物　　売買不成立

