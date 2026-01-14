¸µLinQ¡¦¶â»Ò¤ß¤æ¡¡ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï¤É¤¦¤»¡×¤¬10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¸µLinQ¤Ç²Î¼ê¤Î¶â»Ò¤ß¤æ¡Ê22¡Ë¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÍèÀ¤¤Ï¤É¤¦¤»¡×¤¬¡¢10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Çºî»ì¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î±é½Ð¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·¶Ê¤Ïºî»ì¤âÃ´Åö¤¹¤ë¶â»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æº£·î¡¢ÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¡£¡Ö¡È¼«Ê¬¤Ï±ê¾å·Ï¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤ÎÀ¼Á¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£SNS¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¤ËÀ¨¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºîÉÊ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢²Î»ì¤Ë¤â¤Ò¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤ê¤ÕÄ´¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ó¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¡Ö¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æw¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤â²Î»ì¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¶Á¤¯¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¿Í¤¬³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¶Ê¤ÎMV¤Î±é½Ð¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À©Éþ¤ä¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿½Æ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Í»¡¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æw¡×¥Ý¡¼¥º¤À¡£º¸¼ê¤Î¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¤³¤á¤«¤ß¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÅö¤Æ¤Æº¸¾å¤Ø¾å¤²¤ë¡Ö»Ø¤ò¡È¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Î·è¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡£²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºî»ì¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤·¤ÆMV¤Î±é½Ð¤È½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ïºî»ìºî¶Ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÊú¤¯¶â»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶Ê¤À¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¢ãTikTok¤Ç¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅÃæ¢ä
¡¡¡û¡Ä¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10Æü¤«¤é¶â»Ò¤ÎTikTok¤Ç¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤Æw¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶â»Ò¤¬·è¤á¤ëÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¶â»Ò¡¡¤ß¤æ¡Ê¤«¤Í¤³¡¦¤ß¤æ¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö³èÆ°¤·¡¢23Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Ï¤á¤¿TikTok¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬220Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£ºòÇ¯¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¡¢8·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£