「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）

新種牡馬キセキ産駒のアクセスが、デビュー２連勝での重賞Ｖを狙う。新馬戦は後続に３馬身差をつけて完勝するなど、能力は確か。陣営が厩舎の時期エース候補と期待を寄せる素質馬が、ダービー馬ダノンデサイル、皐月賞馬ソールオリエンスなどを輩出した出世レースを制し、一気に世代の中心の座を目指す。

厩舎の次のスターになり得る逸材かもしれない。今年の３歳世代で既に１１頭が勝ち上がっている好調の上村厩舎から、アクセスが意欲の東上だ。

出遅れながらも、３馬身差の圧勝を飾った新馬戦。巡航速度の違いで位置を上げ４角で前を射程に入れると、早め先頭からラスト１Ｆでさらにギアを上げ後続を完封した。上村師は「ホープフルＳも考えていたんだけど、無理をせず間隔をあけた。走る馬だからね。背中がいいよ。クラシックに乗せていけると思う」と粗削りでも、その素質の高さに太鼓判を押す。

昨年の大阪杯で連覇を飾った厩舎の看板馬ベラジオオペラは、年末の香港Ｃ２着後に引退。同じく、腕利きの月野木助手が担当する。「新馬戦は自分で好き勝手に走って勝ったような感じで、直線は遊んでいましたね。伸びしろもあります」と同助手は期待を込める。約２カ月の休養で成長を促し、「体も良くなっている。トモにメリハリが出てきました」と手応えを示す。

キセキ産駒の最初の世代。父同様に気性に難しいところはあるというが、「先生が丁寧に乗り込んでくれているので」と言うように対策に抜かりはない。キャリアの浅さ、トリッキーな中山二千という舞台にも、桁違いの素質に惚れ込む上村師は「そのあたりは能力でカバーできる」とピシャリ。クラシックの主役へ、堂々名乗りを上げる。

▼傾向（過去１０年）

９９年から距離が２０００メートルに。

▼人気

１番人気〈３・１・１・５〉

２番人気〈１・４・１・４〉

３番人気〈０・０・１・９〉

４番人気〈１・０・０・９〉

５番人気〈２・１・０・７〉

▼ステップ

新馬〈４・１・３・１４〉

未勝利〈１・４・２・２８〉

１勝クラス〈２・２・３・２７〉

ＯＰ競走〈１・１・０・５〉

重 賞〈２・２・２・２９〉

勝ち馬全頭が芝１８００か２０００メートルから参戦。同８頭が中２〜８週の間隔だった。

▼前走内容

勝ち馬７頭が２着以内。同じく７頭が４番人気以内に支持されていた。

▼所属

美 浦〈８・７・４・６４〉

栗 東〈２・３・６・３９〉

美浦所属馬が優勢。

▼実績

勝ち馬７頭がデビュー戦Ｖ。同全頭に芝１８００メートル以上での勝利があった。

▼決め手

逃 げ〈０・１・０・９〉

先 行〈４・４・３・２７〉

差 し〈５・３・３・３８〉

追 込〈１・２・４・３０〉

勝ち馬８頭が前走でメンバー２位以内の上がりをマークしていた。