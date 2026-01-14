日本テレビは14日、「行列のできる法律相談所」（後9・00）を20日に2時間スペシャルで放送すると発表した。番組タイトルに「法律」が復活するのは5年ぶり。

同番組は2002年4月にレギュラー放送を開始し、2021年に「行列のできる相談所」に番組名を変更しリニューアル。今回は原点回帰し「行列のできる法律相談所」として復活。芸能人の法律相談に、史上最強の弁護士軍団が挑む。

番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表する。ゲストには昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、元「乃木坂46」メンバーで俳優の能條愛未が登場。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる2人が、感動のプロポーズ秘話を語る。しかし、そこにはとんでもないハプニングも…。

さらに、幸せオーラ全開の2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」を弁護士軍団がズバッと判定。番組恒例の弁護士同士のバトルも見逃せない。

他にも昨年に話題になり、2026年も大活躍間違いなしのゲストが登場。人気者ならではの悩みから、昨年過去最悪の被害をもたらしたクマ問題まで、史上最強の弁護士軍団が判定する身近な法律問題に大注目だ。

MCの東野幸治とアシスタントの市來玲奈アナに加え、レギュラー陣の後藤輝基、井上芳雄、磯野貴理子、ゲストに長嶋一茂、浜辺美波、中村橋之助、能條愛未、河内大和、たくろう、ミャクミャクが登場する。