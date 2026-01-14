「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

得意の距離で逆襲だ。昇級初戦の中日新聞杯は７着に敗れたファミリータイムだが、２０００メートルが〈０・２・０・３〉の一方、２２００メートル以上は〈４・２・１・２〉と抜群の安定感を誇る。２４００メートルも２戦して２着２回と安定しており、ハンデ５５キロなら好勝負が意識できる。

岩佐助手は「前走は距離が短いかなというなか、流れに乗れずにこの馬らしい競馬ができなかった」と回顧。ただ、初の重賞で勝ち馬と０秒５差。「差のない競馬ができましたし、最後も脚が上がっていたわけではなかったですから。悲観する内容ではなかったと思います」と適性外の距離での力走に手応えを語る。

自信がにじむのは、着実に成長しているからこそだ。デビュー当初はレースに出るたびにソエが出るほど体質が弱かったが、３歳の夏を越して一気に成長。「いいキャンターをするようになり、調教で負荷を掛けられるようになりました」。３歳の１２月に格上挑戦の１勝クラスで初勝利を挙げると、体質の強化とともに勝ち鞍を積み重ね、初勝利から約１０カ月でオープン入りを果たした。

オープン２戦目となる今回はさらに上昇ムード。８日の１週前追い切りでは栗東ＣＷで馬なりながら、６Ｆ８２秒０−１１秒８と鋭く伸びた。同助手は「中間は在厩で順調に乗り込めています。これまではダメージを考えて坂路中心でしたが、脚元の不安もないのでコースでしっかり追い切りもできました」と胸を張る。

京都は〈０・１・１・２〉だが、出走自体が約１年ぶり。「京都では結果が出ていませんが、その時と今では馬が違いますから。距離もあった方が競馬はしやすいと思います」。遅咲きのリアルスティール産駒が、新春の淀で自らの進化を証明する。