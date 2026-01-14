第１７４回芥川賞（日本文学振興会主催）の受賞作が１４日、発表されます。

２７年ぶりの芥川賞・直木賞の両賞とも該当作なしに終わった前回から一転して、受賞作が出るのか注目されます。世界情勢や国内政局が大きく揺らぐ中で、候補となった５作は小さな人々の声に耳を傾け、その尊さを改めて確かめるような作品が目立ちました。（文化部 待田晋哉）

驚きの「銅鐸小説」

日本史の教科書や資料集に載っていた銅鐸（どうたく）について最近、考えたことがある人はどれほどいるものでしょうか。畠山丑雄さん（３３）の「叫び」（新潮１２月号）は、この長い歴史を誇る青銅器が鍵を握るまさかの「銅鐸小説」です。

大阪・茨木に住む３７歳の男性公務員の早野ひかるは、腰の定まらない日々を送っています。独身で、アプリで知り合った女性は、一緒に暮らすために２ＤＫの部屋を借りた後、連絡が取れなくなってしまいました。大酒を飲み、風俗に通う荒れた毎日を続ける中で、ある夜、不思議な鐘の音を聞きます。

その音のもとをたどるうち、大小様々な鐘に囲まれて暮らす５０代後半くらいに見える不思議な男と出会います。何で生計を立てているのかも分からないのに妙に自信ありげな男は、ひかるに「お前には重さが必要なんや」と告げます。その話しぶりに心酔した彼は、男を先生として銅鐸作りを教わり始め、そのうち人生も少しづつ変化していくのです。

このあらすじに、少しでも関心を持てば、すでに銅鐸の響きが招く催眠術にかかっています。一つ鳴らせば次々と反響し、共鳴する音の波紋に導かれるように、戦前の満州（現中国東北部）の記憶や大阪・関西万博、ちょっとしたラブ要素など、様々なものが引き出されていきます。ただ覚醒したときには、心地のよい夢を見ただけでは済まないかもしれません。

静かな筆致でつづる家の記憶

鳥山まことさん（３３）の「時の家」（群像８月号）は、すでに昨年の野間文芸新人賞を受賞しており、新たに２冠に輝くのかが焦点です。「売物件」の看板が掲げられて２年が過ぎようとしている一軒の家があります。子どもの頃にこの家で大切な時間を過ごしたある男は、取り壊されそうなことなどを知り、鉛筆を持って家の中のスケッチを始めます。

ダイニングの真ん中に立つ丸い柱や、白いしっくいの壁に残る小さなくぼみ……。丁寧に描き取っていくうち、代々の家の住人の記憶が浮かび上がります。主婦生活から心機一転して塾を始めた女性と教え子の交流。ともに生活を続けていくか悩む一組の夫婦。鉛筆が紙の上を滑る静かな筆致そのままに、落ち着いた世界が広がっていきます。暮らしてきた個人よりも、もっと大きな時間の中を生きている家の命のようなものが立ち現れてきます。

配送センターににじむ現代の影

文芸賞受賞のデビュー作が、候補となった坂本湾さん（２６）の「ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ」（文芸冬季号）は、若くて勢いのある一編です。宅配所の配送センターで、ベルトコンベヤーに載って運ばれる荷物を扱う仕事に関わる４人が登場します。単調な作業に従事する者、彼らを管理する者などそれぞれが、人間を機械のように扱う仕事の毒にあてられていきます。

雑多な荷物入りの「箱」＝「ＢＯＸ」から始まって、好きな時間に宅配便を受け取れるような便利な生活を送る現代生活の影のようなものを濃く縁取っていきます。

この３作の話のきっかけとなるのは、銅鐸や一冊のスケッチブック、荷物が入った箱など、いずれもどこにでもありそうなものです。その小さなものから、これほど大きく、深い世界を展開させたことに目を見張らされます。それはすなわち、どんなささいなことにも、自分の人生の転機となる踏み切り板や、大切な気づきを与える集音器が隠れているということではないでしょうか。大きな言葉で物事を語りたくなるような世相の中で、身の回りの物事に目を向け、人々の生の模様を捉えた新鋭の作品に慕わしいものを覚えました。

名門「文学界」から２作の候補

名門の文芸誌「文学界」からは、２作が候補に挙がりました。坂崎かおるさん（４１）の「へび」（同１０月号）は、「ＡＳＤ（自閉スペクトラム症）傾向もあるＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）」と診断された小学５年の男児を持つ父親の物語です。子どもに少しでも豊かな経験を積ませたいと思う彼は、息子が少年野球を始めたことにかすかな望みをたくします。

子どもが相次いで起こすトラブル、心身の不調が続く妻、少年野球特有の複雑な大人の人間関係……。発達に障害を抱える我が子を持つ父親の苦しい毎日が、書き込まれていきます。重苦しい日常に煮詰められ、男の心の蓋が吹き飛びそうになった瞬間、守る対象だとしか思っていなかった息子にもいつしか自我が育ち、同じようにあふれ出すものがあったことを知るのです。

久栖（くず）博季さん（３８）の「貝殻航路」（文学界１２月号）は、北方領土と接する道東を舞台としています。アイヌの血を引き、出かけたまま帰ってこない夫を待つ女性が主人公です。漁師だった父親は、出漁中にロシアの沿岸警備船に拿捕（だほ）された後、漁をやめました。どこか心の穴を負ったような女性の人物像と、近代以降の開発の問題をはじめ、戦後の処理や領土問題など、未解決なものを含んだこの地域の欠落感が重なり合います。それらを、冷涼とした叙情をたたえた言葉でつづりました。

文学界の２作の候補も、丁寧に自分の言葉を積み重ねていった感触が残ります。

現代文学とは、世界の大きな動きの中で押し殺されたり、埋もれてしまいがちだったりする人々の声を、書き取って多くの読者に味わわせるものでしょう。今回の芥川賞は、５人の候補のうち４人が初ノミネートで、フレッシュな陣容だと言われています。しかし誰もが、弱いものと強いものがあったとき、考える間もなく弱いものの側に立ってしまうような文学の根本的な精神が、背骨に貫かれているように感じさせられます。