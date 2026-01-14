ジャパン・スタッドブック・インターナショナルは１３日、９９年桜花賞馬プリモディーネが、老衰による起立不全で７日早朝に死んでいたと発表した。３０歳だった。北海道日高町のサンシャイン牧場に繫養され、余生を過ごしていた。同馬は福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が騎手時代に最初にＪＲＡ・Ｇ１を制した馬として知られている。

同牧場代表の伊達泰明氏は「１月７日早朝、牧場を長年支えてくれたプリモディーネ号が老衰による起立不全のため、静かに永眠いたしました。近頃は脚元の痛みも悪化し、放牧地でも横になる時間が増えておりましたが、最後まで大好きな食事とともに、穏やかな日々を過ごしておりました。本馬は１９９９年桜花賞をはじめ重賞２勝を挙げ、引退後はアメリカで繁殖生活を送りました。その後は北海道へ戻り、功労馬として多くの方々に笑顔と癒やしを届けてくれました。スタッフ一同、残念で寂しい気持ちでいっぱいです」などとコメント。今後は育成場内にお墓を設ける予定だ。

同馬は９８年に栗東・西橋豊治厩舎からデビュー。同年ファンタジーＳなど１０戦３勝を挙げた。