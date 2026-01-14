テレビ朝日系「報道ステーション」の大越健介キャスターは13日の生放送で、前身の報道番組「ニュースステーション」などで活躍した久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を伝え、活躍をしのんだ。

「報道ステーション」は久米さんの訃報が発表された同日に「特別版」を放送。ビルの立ち並ぶグラフィックの映像とサックスがメインの当時のテーマ曲で「ニュースステーション」のオープニングを再現して始まった。大越氏は冒頭、「時に厳しく、そして痛快に、縦横無尽のスタジオワークでニュースの本質に迫る姿は、テレビ報道の“革命児”そのものでした」としのんだ。

久米さんの「Nステ」での映像も多数放送。小木逸平アナは、ニュースステーション初代プロデューサーの早河洋会長の追悼コメントも読み上げた。

大越氏はあらためて久米さんに言及。「個人的に私の経験からお話しさせていただく失礼をお許し頂きたいんですが、ちょうど『ニュースステーション』が始まった時、私NHKの岡山放送局で新人記者をやってまして、当時のライバルは新聞だと思っていたんですね。だから新聞に負けずに特ダネを『NC9、ニュースセンター9時』に出すんだ、ということで毎日かけずりまわっていたんですが、ニュースステーションを見て、テレビのニュースってこういうのがあるんだ、って横面を張り飛ばされた思いがしまして」と振り返った。

久米さんは、1985年10月から2004年3月まで、同局系「ニュースステーション」のメインキャスターを務めた。分かりやすさと、歯に衣（きぬ）着せぬコメントで、それまでアナウンサーが与えられた原稿を読むスタイルが主流だったニュース番組に革命を起こした。18年半で放送回数4795回、平均視聴率14・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。

04年3月26日、最後の放送では、手酌のビールを一気に飲み干し、18年半の歴史に自ら幕を引いた。翌4月から、元テレビ朝日アナウンサーの古舘伊知郎がメインキャスターを務める後継番組「報道ステーション」がスタート。古舘が16年3月をもって降板すると、同局の富川悠太、小木逸平アナらがメインキャスターを務め、21年10月からは元NHKの大越氏がメインキャスターに就任した。

久米さんは1日、肺がんのため、81歳で亡くなった。所属事務所が13日、発表した。