¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡¡¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÄ©Àï¤Ø¤ÎËÜ²»¡Ö¾åÃ«º»Ìï¤«¤éÁ´Éô¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÄ©Àï¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¾®ÇÈ¤ËÇÔ¤ì¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¤½¤Î¸å¡¢Éé½ý²Õ½ê¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÌó£±¤«·îÈ¾·ç¾ì¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£²¦¼Ô¤â²÷Âú¤·¡¢£²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Î·Ð°Þ¤òÇò¸×¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃÄÂÎ¤Ç°ìÈÖµ±¤«¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¾åÃ«¤ÎÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢ÀÖ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥ó¥À¡¼¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¾åÃ«¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡·ç¾ìÃæ¤Ë¾åÃ«¤¬¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢½÷»Ò½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¡õ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤Î²÷µó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ·è¿´¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÀè¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤È¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£Í£Ö£Ð¤Þ¤Ç¼è¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£°ìÈÖÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾åÃ«¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¨¤¿¤é¡Ä¤½¤·¤Æ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à´É³í¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁ´¤Æ´¬¤¯¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤âÃ£À®¤Ç¤¤¿¤é¡Äº£¤Þ¤Ç¼Ñ¤¨¤¿¤®¤é¤»¤Æ¤¤¿¾åÃ«¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀå¤Ê¤á¤º¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¾åÃ«¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥¸¥§¥é¥·¡¼¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¾åÃ«¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£»¶¡¹»ä¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾åÃ«¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï»ä¡£Á´Éô¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£Çò¸×¤ÎÉü½²·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£