また無難ボブ → ちょっと待ったーー！【40・50代】白髪もぼかせる「最強こなれボブ」試して♡

ボブはシルエットやカラー次第で印象が大きく変わり、白髪ぼかしとも相性の良いスタイルです。さり気なく立体感を足したり、色味を整えるだけで、無難見えから脱却できるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいこなれボブを集めました。

レイヤーボブに透け感カラーで軽さをプラス

ふんわりとレイヤーを入れたボブスタイル。ベースは透け感のある明るめブラウンで、そこにハイライトを重ねることで、白髪とのコントラストを柔らかくしています。色味を近づけているため筋感が強く出すぎず、全体が自然にトーンアップしたような印象に。動くたびに立体感が生まれる、軽やかさと大人らしい可愛さを両立したデザインです。

ロブパーマ × 細めハイライトでナチュラルに垢抜け

肩ラインのロブにパーマをかけ、毛先はくるんと外ハネに。ダークブラウンをベースに、細めのベージュハイライトを全体へ散らすことで、白髪もハイライトの一部としてなじみやすくしています。ラフな動きも相まってこなれた印象に。伸びてきたときに境目が目立ちにくいのも、嬉しいポイントです。

くすみカラーで魅せる切りっぱなしボブ

ほど良くくすませたカラーデザインが特徴の切りっぱなしボブ。クシ跡が残るようなウェットな質感に仕上げることで、モードな雰囲気に寄せています。そこへ細いベージュハイライトを入れれば、ベースの暗髪とコントラストはありつつも、くすみ感が揃うことで浮きにくい印象に。色の重なりが奥行きを生み、力を入れすぎないこなれ感が際立ちます。

アッシュグレージュでまとめる大人スクエアボブ

落ち着いたアッシュグレージュをベースに、細めとやや太めのハイライトをミックス。白髪をなじませながら、透明感のある仕上がりを実現しています。カットは丸みを強調しないスクエアシルエットの切りっぱなしボブ。毛先をほんのり外へ流し、直線的すぎない柔らかさをプラスしています。大人っぽさと今っぽさを両立したデザインです。

writer：内山友里