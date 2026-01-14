Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
米連邦通信委員会（FCC）は12日（現地時間）、Googleが自社で開発する「Made by Google」として展開する「Pixel」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「G4H7L」および「GV0BP」、「GE1GQ」が2025年11月17日（月）より認証を順次通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）はG4H7LとGV0BPが「A4RG4H7L」、GE1GQが「A4RGE1GQ」。
一方、5Gのミリ波やUWBには対応しておらず、また既存のフラッグシップスマホ「Pixel 10」と同じくより上位モデルとなる「Pixel 10 Pro」シリーズが対応しているWi-Fi 7（IEEE802.11be準拠）にも対応していないようです。なお、Pixel 10シリーズと同様にチップセット（SoC）にはGoogle製「Tensor G5」を搭載しており、FCCの認証通過時期が昨年の「Pixel 9a」の2024年11月2日（金）より若干遅いくらいなので、ほぼ同じような4月上旬から5月上旬にかけて発表や発売が行われるのではないかと予想されます。
FCCが公開しているG4H7LとGV0BPの資料（一部）。恐らくGV0BPが日本向けとなると予想
Pixel 10aはGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの次機種で、これまでの“a”シリーズは同じ世代と同じチップセット（SoC）を搭載してきましたが、Pixel 10aでは昨年発売されたフラッグシップモデルのPixel 10シリーズに搭載されている独自開発のチップセット（SoC）である「Tensor」シリーズの第5世代の「Tensor G5」ではなく、Pixel 9aと同じ「Tensor G4」を搭載すると見られています。
また既存機種「Pixel 9a」のデザインやスペックをほぼ踏襲すると見られ、画面は上部中央にパンチホールを配置した約6.3インチFHD+有機ELディスプレイ（最大120Hzリフレッシュレート）、内蔵メモリー（RAM）は8GB、内蔵ストレージは128GBまたは256GB、バッテリー容量は5100mAh、防水・防塵はIP68といった仕様のほか、パンチホール部分には約1300万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2、画角96°）のフロントカメラが内蔵され、背面には以下のデュアル構成のリアカメラといったあたりまで同じになりそうです。
・約4800万画素CMOS＋広角レンズ（F1.7、画角82°、OIS）
・約1300万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2、画角120°）
FCCが公開しているGE1GQの資料（一部）
その他、画面内指紋認証や顔認証、USB Type-C端子、急速充電（最大23W）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC、位置情報取得（A-GNSS）、加速度センサー、近接センサー、光センサー、ジャイロセンサー、気圧センサーなどで、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 3」（Corning製）で覆われ、側面などのフレームはアルミ素材、背面パネルはプラスチック製で、違いは噂として画面の周りの縁（ベゼル）が狭くなり、サイズが約153.9×72.9×9.0mmと微妙に小さくなるほか、カラーバリエーションが異なると見られ、ほぼ新色追加といった感じすらありそうです。
