支給された制服が「ヨレヨレの使いまわし」襟と袖が黒く汚れ…　しかも仕事中に30分放置され即退職した女性

事前に職場環境について聞いていたとしても、いざ入社してみると、呆れた実態に直面することもある。

北海道に住む50代の女性（サービス・販売・外食）は、ある大手冠婚葬祭会社に採用された際、出勤初日から言葉を失うような経験をした。まず衝撃を受けたのは、会社から支給された制服だった。

「ブラウスはクリーニングの袋は掛かっていたものの、襟と袖部分は黒く汚れ明らかに誰かが何日も着たものでした」

正社員がピシッとした制服を着ている一方で、パート従業員のものは「ヨレヨレの使い古し」だったという。（文：篠原みつき）

「何をすればいいか」聞いても30分放置

仕方ないので着たというが、「その時点でもうガッカリしました」とこぼす女性。身だしなみが重視される冠婚葬祭業務において、雇用形態でここまで露骨な差をつけられたら、働く意欲がなくなりそうだ。

さらに、業務内容も事前の説明とは大きく異なっていた。掃除と聞いていたものの、実際には「モップの四角いバケツに水を入れてジャブジャブ洗って床掃除の繰り返し」という重労働。

「靴は汚れるしパンプスなので効率も上がらない始末」

お通夜の重い大皿料理を運ぶ際も、社員は楽な仕事ばかりで手伝ってくれる様子はなかったという。

不信感が決定的になったのは、入社間もない女性が自ら指示を仰いだ時のことだ。

「他に何をすればよいでしょうか？と確認をすると、そこでちょっと待っていてと言われて、30分も放置されました」

あまりに杜撰な教育体制に、「サボっているように思われて、とても嫌な思いをしました」と憤りを語る。結局、シフトも聞いていた時間より短く、「これじゃ生活にも困ると思い、早々に退職を決めました」と明かした。

