今日14日(水)は、北海道と東北の日本海側、北陸は広く雪が降るでしょう。暴風や暴風雪、大しけとなる所がありそうです。積雪の急増や吹雪による視界不良、交通障害などにご注意ください。一方、北海道と東北の太平洋側、関東から九州はおおむね晴れますが、雪雲の流れ込む所もありそうです。

北海道や東北の日本海側、北陸は暴風や暴風雪、高波に警戒

今日14日は、オホーツク海に低気圧があって、急速に発達しながら北東へ進んでいます。この低気圧は、さらに発達しながらオホーツク海を北上する見込みです。このため、北海道と東北の日本海側や北陸は雪や雨が降り、雪を伴った西よりの暴風が吹く所があるでしょう。暴風雪や大しけとなる所があり、大荒れの天気となりそうです。見通しが悪くなる所もあるでしょう。





14日に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、北海道地方 23メートル (35メートル)東北地方 20メートル (30メートル)北陸地方 20メートル (30メートル)14日に予想される波の高さは、北海道地方 5メートル東北地方 6メートル北陸地方 6メートルでうねりを伴う見込みです。北海道と東北、北陸は、積雪の急増や吹雪による視界不良、交通障害などにご注意ください。また強風で看板やものが飛ばされるおそれがあります。屋外のものは固定し、外出はできるだけ控えるようにしてください。沿岸部では高波に注意し、不要不急の外出や海岸への接近は避け、最新の気象情報や交通情報をこまめにご確認ください。なお北海道は明日15日にかけて暴風や暴風雪、高波に警戒してください。

太平洋側はおおむね晴れるが、東海の一部で雪や雨

一方、北海道と東北の太平洋側、関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れる見込みです。ただ、北海道と東北の太平洋側にも所々に雪雲が流れ込むでしょう。また、関東の北部の山沿いは所々で雪が降り、東海の愛知県や岐阜県の一部では雪や雨の降る所があるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。



今日14日の最高気温は、全国的に昨日13日より低くなりそうです。北よりや西よりの風が吹いて、日差しがあっても風が冷たいでしょう。冬のコートやダウンに加えて、マフラーや手袋などで風を通しにくい装いでお出かけください。