入幕４場所で金星２個の義ノ富士　豊昇龍撃破の若駒は「北勝海に似た馬力とうまい差し身」…元琴風の目

西前頭筆頭・義ノ富士が横綱・豊昇龍を寄り切り、今場所初勝利で２場所連続２個目の金星を獲得した。先場所は大の里を破っており、入幕４場所で両横綱から金星をつかんだ。横綱・大の里は取り直しの末、宇良を押し倒して３連勝とした。両大関は琴桜が小結・若元春にすくい投げで逆転勝ちし、安青錦も一山本を寄り切って無敗を守った。

「次の大関は義ノ富士だ」という周囲の声も納得できる。立ち合いからの速攻で横綱・豊昇龍を撃破。低く鋭い踏み込みで先手を奪うと突き放して豊昇龍の上体を起こしてからもろ差しになった。かいな（腕）を返しながらグイグイと前に出て豊昇龍の首投げにも腰を落として対応。苦し紛れの逆転技を横綱に選択させた段階で義ノ富士の勝ちだ。

義ノ富士の立ち合いを見てほしい。両手をしっかりとついて低く鋭く当たる。腰も低くて脇も固い。教科書通りの立ち合いといえるが、教えても身に付かない。天性の相撲感といえる。

場所を重ねる度に強くなっている。私は八角理事長（元横綱・北勝海）の現役時代に似ていると思った。馬力もあるし、差し身（四つになっても自分の体勢になれること）もうまい。パンパンに張った体からは力強さがにじみ出ている。体格的にも八角理事長より一回り大きい。年内には桜を咲かせるかもしれない。（スポーツ報知評論家）