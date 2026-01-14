日本テレビ系で放送されていた「行列のできる相談所」が、５年ぶりに「行列のできる法律相談所」と番組タイトルに「法律」が復活して、２０日午後９時から２時間スペシャルで放送される。

２００２年４月にレギュラー放送を開始し、２１年には「行列のできる相談所」に番組名を変更。今回は原点回帰し、「行列のできる法律相談所」として復活。芸能人の法律相談に、史上最強の弁護士軍団が挑む。

番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。ゲストには、昨年１１月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、元「乃木坂４６」メンバーで女優の能條愛未が登場。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる２人が、プロポーズ秘話を語る。しかし、そこには、とんでもないハプニングが…。

幸せオーラ全開の２人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団がズバッと回答。そして、番組恒例の弁護士同士のバトルも。

他にも昨年に話題になり、２６年も大活躍間違いなしのゲストが登場。人気者ならではの悩みから、昨年、過去最悪の人身被害をもたらしたクマ問題まで。史上最強の弁護士軍団が見逃せない身近な法律問題を判定する。