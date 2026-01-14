永瀬廉、鈴木亮平と群馬・高崎で初グルメ探し 大好物・白米を前に驚異の食べっぷり
俳優の鈴木亮平、King ＆ Princeの永瀬廉が、18日放送のTBS系バラエティー『バナナマンのせっかくグルメ!!』（後7：00）2時間SPに出演する。今回は、日曜劇場『リブート』から鈴木と、番組初登場となる永瀬が群馬・高崎市で地元の方に聞き込みをおこない、グルメ探しに挑戦する。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
ロケ開始早々、食べることは好きかという問いに永瀬は、「めちゃめちゃ好きです！特に白飯が一番好き」と意気込み、地元の方へのグルメの聞き込みに精を出す。そんな中、オススメされたグルメは白米ではなかったものの、高崎で毎年開催されるグルメイベント「キングオブパスタ」で3連覇を果たしている店であることが分かり、ますます2人の期待が高まる。
続いて聞き込みをしていると、なんとまたもやグルメイベントで3年連続グランプリを獲得している名店をオススメされることに。ステーキとハンバーグの店に伺うことになり、ついに白米を食べられることとなった永瀬は、食欲を爆破させ驚異の食べっぷりを披露する。
また、日村勇紀（バナナマン）は新春SPに引き続き石川・金沢市、北海道・札幌市でグルメ探し。スタジオには伊原六花、澤部佑（ハライチ）が出演する。
