ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「#エヴァみたいなビキニですねって言われた」とハッシュタグをつけ、水色に紫色のふちがついた、布面積が極めて小さいひもビキニ水着でさまざまなポーズをとり、曲線美が魅力的な動画を公開。「もう少し（桃のイラスト）が欲しいよね」と投げかけた。

また、別の投稿では「競泳も好きになってきた？ 横も！」とつづり、98センチのバストが横からはみ出てしまいそうな奇抜なデザインの競泳水着ショットも公開。腰のくびれも強調された。

ファンやフォロワーからも「ポニテかわいい」「宝石ですね」「パーフェクトボディ」「メイクいい感じ」「横もいい」「たまらない」「セクシーサンキュー」「無敵美乳美人」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。