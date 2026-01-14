のん“人を傷つけてしまうヒーロー”の能力が明らかに 『こちら予備自衛英雄補?!』第2話あらすじ
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演する中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24）第2話が14日放送される。
【集合ショット】素敵…！ブラックコーデで登場した菊池風磨＆加藤浩次
加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
■第2話あらすじ
“人を傷つけてしまうヒーロー”
ナガレたちが予備自衛英雄補になることを承諾した一方、会社員のサエ（のん）は“仮承諾”のまま。翌日、フジワラ（丘みつ子）に声をかけられるが無視を決め込むサエ。“ある理由”で人と関わることを避け、会社でも予備自でも浮いた存在だった…。
そんな中、防衛省職員のマドズミ（六角精児）は、７人おそろいのコスチュームを決めようと提案するが、誰が「赤色＝リーダー」を担うかで言い争いに発展する。
赤を譲らぬトラック運転手のユタニ（後藤剛範）、それに猛反対する大学生のチュータ（森永悠希）。見かねたサエは口を挟むが、何にでも反論する姿勢を見かねたナガレに「だったら辞めればいい」と告げられてしまう。
話がまとまらない中、突如フジワラが頭から血を流し意識不明に。するとサエは覚悟を決め、手のひらを出し…。人を傷つけてしまう（!?）サエの能力とは。そしてフジワラが重傷を負った理由は？
