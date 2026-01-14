日テレ『行列』5年ぶりタイトルに“法律”復活 史上最強の弁護士軍団も登場
日本テレビ系で放送されていたバラエティー『行列のできる相談所』が、5年ぶりに『行列のできる法律相談所』と番組タイトルに「法律」が復活し、20日午後9時から2時間スペシャルで放送されることが決定した。
【比較写真】懐かしすぎ…磯野貴理子や弁護士軍団などレギュラー陣の開始時
2002年4月にレギュラー放送を開始し、21年には「行列のできる相談所」に番組名を変更。今回は原点回帰し、「行列のできる法律相談所」として復活。芸能人の法律相談に、史上最強の弁護士軍団が挑む。
番組では、弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で大発表。ゲストには、昨年11月に婚約を発表した歌舞伎俳優・中村橋之助と、元「乃木坂46」メンバーで俳優の能條愛未が登場。婚約発表後、バラエティー番組初共演となる2人が、感動のプロポーズ秘話を語るが、そこには、とんでもないハプニングが…。さらに、幸せオーラ全開の2人が気になる「知っておきたい夫婦トラブル事例」に、弁護士軍団がズバッと判定！そして、番組恒例の弁護士同士のバトルも。
そのほかにも昨年に話題になり、2026年も大活躍間違いなしのゲストが登場。そんな人気者ならではの悩みから、昨年、過去最悪の人身被害をもたらしたクマ問題まで。史上最強の弁護士軍団が判定する2026年も見逃せない身近な法律問題に注目だ。
【MC】東野幸治
【ゲスト】長嶋一茂 浜辺美波 中村橋之助 能條愛未 河内大和 たくろう ミャクミャク
【レギュラー】後藤輝基 井上芳雄／磯野貴理子
【弁護士】史上最強の弁護士軍団
【アシスタント】市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
