毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。1月2日～1月8日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」from『DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』December Edit2位：日向坂46「クリフハンガー」MV3位：福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」MV4位：ピーナッツくん「Clione feat. 轟はじめ」from『PQ』5位：雨良「バゥムクゥヘン・エンドロゥル」MV6位：YOASOBI「アドレナ」MV7位：VOLTACTION×3SKM「Crashing Winners」MV8位：MIMI「トリックハート」MV9位：ChroNoiR「不可Boom」MV10位：Vaundy「Tokimeki」from『one man live VAWS hall tour "little punk"』

今回首位となったのは、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「GOOD DAY」のライブ映像。10月から12月にかけて行われたドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』の模様を収録したものだ。動画タイトルにも明記されているとおり、2025年末の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）での歌唱曲でもある。The Jackson 5の「I Want You Back」を彷彿とさせる親しみやすい楽曲で、映像でも伝わる華やかなライブ演出がフィットする幸福感あふれるサウンドとなっている。『紅白』でも、大トリとして大団円を迎えるにはうってつけだったといえよう。

ドームツアーのタイトルは『"BABEL no TOH"』。エデンの園やノアの箱舟など旧約聖書のエピソードにインスピレーションを得たシリーズの一環で、今回はその名の通りバベルの塔をモチーフにしている。ライブ動画を観てもわかるとおり、おそらくピーテル・ブリューゲルの描いたバベルの塔を下敷きにしたセットが組み上がり、多くのパフォーマーを招いた華やかなパフォーマンスが繰り広げられる。中世からルネサンス期を思わせる、ファンタジーの“ヨーロッパ的”な衣装が非日常を演出し、大森元貴（Vo/Gt）をはじめとしたバンドのパフォーマンスも観客をそんな世界に思い切り巻き込む。とはいえ、ストレートにポップな楽曲の性格もあいまって、凝った演出というよりは、このバンドのエンターテイナーとしての迫力が感じられる映像だ。

さて、Mrs. GREEN APPLEがこの映像を公開したのは『紅白』当日、12月31日。前日の30日には同日に『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）での大賞受賞曲となった「ダーリン」の、同ツアーからのライブ映像もアップロードしている。年末の大イベントにあわせてライブ映像を公開し、視聴者の導線をつくる試みは定番になっていくだろう。たとえば、あいみょんも『紅白』での歌唱曲「ビーナスベルト」のライブ映像を12月31日に公開している。さらには、米津玄師は『第75回紅白歌合戦』での「さよーならまたいつか！」と『第76回紅白歌合戦』での「IRIS OUT」のパフォーマンス映像を年明けにアップロード。この動きは広がるのだろうか。今後も期待したい。

（文＝imdkm）