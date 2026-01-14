上田綺世の「市場価値」が過去最高に　ポルトの約37億円オファーを「即座に却下」したフェイエノールトの強気姿勢

今冬の上田の移籍はあるのか(C)Getty Images

日本人ストライカーの“価値”が急騰している。

現在、エールディビジの得点ランキングトップを走る上田綺世（フェイエノールト）は、他クラブへの移籍が噂されるなど、その活躍ぶりから大きな注目が集まっている。すでに、リーグ戦では昨季の7得点の倍以上となる18ゴールをマーク。冬の移籍市場においてさまざまな可能性が囁かれることとなり、去就の話題は引き続き国内外での関心事となっていくはずだ。

その中で、オランダ移籍情報メディア『FootballTransfers』では現地時間1月11日のトピックにおいて、今シーズン、リーグ内で突出したパフォーマンスを続ける上田の「Estimated Transfer Value（ETV＝推定市場価値）」が大きく跳ね上がったと報じている。ETVとは同メディアが独自に算出する移籍金指標であり、現在の上田がクラブ加入以降での“最高額”であるとして、以下の様に綴っている。

「これまでウエダのETVは、フェイエノールト加入以降おおむね800万〜900万ユーロの間を推移してきた。しかし2026年1月のデータでは、明確な価値上昇が示されている。現在のETVは1730万ユーロ。これはウエダのキャリアにおいて、これまでにない水準だ」

またトピック内では、今季のプレー内容も振り返っており、「実際、最初の2シーズンでは公式戦計67試合に出場し、得点はわずか14。今季はその得点ペースをすでに大きく上回っている」と説明。