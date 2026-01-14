大物獲得の犠牲となるか　ド軍33歳強打者テオのトレード画策　米記者が説いた“元気印”の値打ち「世間が思うほどの価値はない」

グラウンド内外でドジャースに貢献してきたT・ヘルナンデス(C)Getty Images

球春の到来が迫る中、米球界はFA市場が活況を呈している。

世間の耳目を集める大物選手のFAが相次いだ今冬。すでにピート・アロンゾ（→オリオールズ）やアレックス・ブレグマン（→カブス）などメガディールが相次いで成立する中で、チーム編成の行方が注目され続けているのが、ワールドシリーズ3連覇に挑むドジャースだ。

【動画】なぜ足を緩めた？打球を追い切らず三塁打としたテオスカーの拙守

今オフも大枚は叩いている。昨年12月には、メッツからFAとなった大物守護神エドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約107億円）で獲得。課題だった中継ぎ陣のテコ入れに成功した。

いまだ強肩強打の外野手カイル・タッカーとの大型契約締結や、トレードでのタリク・スクーバル獲得などが指摘されるドジャース。湯水のように湧き上がる潤沢な資金力と、球界屈指のネットワークを誇る彼らなら、新たな大物買いを成立させても不思議ではない。

一方、ドジャースの人員整理にも目が向けられている。現有戦力の大半が30歳を過ぎ、チームの将来性にもメスを入れる必要がある状況は芳しくないため、一部メディアではレギュラー争いの当落線上にいると考えられる選手の名前も列挙されている。

そのうちの一人が、33歳のベテラン外野手テオスカー・ヘルナンデスだ。24年12月に3年6600万ドル（約103億6200万円）でサインした契約には、2028年に1500万ドル（約23億5500万円）と契約延長となるオプションも付帯。トレードでの買い手にとっては決して安くはない。