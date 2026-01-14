究極の効率化を図った「1シーター」

価格の安さと小回りや使い勝手の良さから、ビジネス用途で重宝されている軽コンパクトカーの商用仕様。



三菱自動車工業（以下、三菱）が以前製造していた軽ハッチバック「ミニカ」にも、商用モデルが存在しましたが、なかには乗車定員がたった1名という珍しいグレードが存在していたのです。この1人乗り仕様は、どのような特徴を持っていたのでしょうか。

ミニカは、三菱が1962年から2011年まで、8世代にわたり49年間も製造し続けたロングセラー軽コンパクトカーです。

【画像】超カッコイイ！ これが50万円の「1人乗りの軽商用バン」です！ 画像で見る（45枚）

最初の世代は3ボックスセダンタイプでしたが、それ以降はほとんどが2ボックスのセダンまたはハッチバックスタイルとなりました。

1980年代以降には、スズキ「アルト」、ダイハツ「ミラ」、スバル「レックス」などのエントリー軽コンパクトと激しいマーケットシェア競争を展開していました。

今回注目するのは、7代目となるミニカに設定されていた「ミニカ1シーター」というモデルです。

7代目ミニカは1993年に発売されました。バブル経済とRVブームの追い風を受け、三菱が好業績を記録していた時期に開発されたモデルでした。

デザイン面では、全高が先代より少し高くなり、丸みを強調したエクステリアが特徴的でした。親しみやすい丸形ヘッドライトと相まって愛らしい印象を与える一方、クラストップの室内空間の広さも実現していました。

パワーユニットは従来の直列3気筒エンジンに加え、新たに開発された直列4気筒エンジンもラインナップ。

先代で話題となった1気筒あたり5バルブの直列4気筒20バルブDOHCツインスクロールターボ付き高性能エンジンを搭載したホットモデル「ダンガン」も引き続き設定されていました。

トランスミッションには当時流行していた「ファジイ制御」を採用した4速オートマチックなど様々なタイプが用意され、ブレーキシステムも全車のフロントがディスク式となるなど、潤沢な資金のある時代に開発が進んだことから、革新的な技術の導入にも積極的でした。

ボディバリエーションとしては、運転席側ドアが助手席側より長い3ドア、5ドア、そして現在のスーパーハイトワゴンの源流となる「トッポ」も前モデルから継続して展開されました。

グレード構成も前述のダンガンを始め、女性向けの「グッピー」や、クラシックな雰囲気の「アンティ」と「タウンビー」、トッポベースの「カラボス」など、幅広く揃えられていました。

そうした多彩な7代目ミニカの中で、特に異彩を放っていたのが、商用バージョンである「ミニカバン」に設定されていた1シーターです。

ミニカバンには後部座席を取り外してラゲッジスペースにした「2シーター」も存在しましたが、1シーターはさらに助手席まで省いたモデルとなっていました。

確かに、ビジネス用の社用車は1人で乗ることが多いものです。助手席を装備しないことでスペースをより効率的に使えるだけでなく、車両質量や価格も抑えることができるという点では、非常に合理的な発想だったといえます。

実際、車両重量はミニカバン2シーターより20kg軽い590kgに抑えられていました。

しかし、1シーターの最大積載量は2シーターと同じ200kgのままにとどまり、価格も49万8000円と、55万円の2シーターよりわずか5万2000円安いだけでした。

助手席スペースも、単にシートとレールを省略しただけの処理で、床面をフラットにするなどの工夫は特に施されていません。使い勝手としては2シーターとほとんど変わらなかったと考えられます。

結局、ミニカ1シーターは1995年11月のマイナーチェンジで姿を消します。助手席を省略するというコンセプトは、1990年代の時点では市場に受け入れられなかったようです。

しかし、このアイディア自体が完全に見当違いだったわけではありませんでした。

2024年、ホンダから発売された軽商用EV「N-VAN e：」には、ミニカ1シーターと同様に1人乗りの「e：G」というグレードが設定されています。

N-VAN e：はワンボックススタイルで車高が高く、また e：G は助手席側スペースを完全に排除してフラット化されているため、ミニカ1シーターよりも有効的にスペースが活用できる設計になっています。

ミニカ1シーターで取り入れられた商用車の効率化という視点は、30年近く経った今の時代にも通じるものがあるのかもしれません。