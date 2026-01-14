横浜地裁横須賀支部（資料写真）

昨年２月に横須賀市内の市道交差点で乗用車を運転し、横断歩道を横断中だった同市在住の男性（８８）をはねて重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた米海軍横須賀基地（同市）所属で米海軍西太平洋艦隊訓練指導隊群の特務兵曹長の男の被告（４５）の判決公判で、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判官）は１３日、禁錮１０月、執行猶予３年（求刑禁錮１０月）を言い渡した。

片多裁判官は判決理由で、被告が横断歩道直前で一時停止せずに安全を十分確認しないまま右折したと認定。「歩行者の見落としがないように一層の注意を払うべきであった。過失は大きい」と指摘した。

初公判では被害者男性が被害者参加制度で出廷し、陳述したことに触れ、裁判官は「高齢の被害者の日常生活に支障を生じさせ、将来にわたる不安を抱かせていることなども見過ごせない」と強調。一方、被告が男性やその家族に謝罪をしていることなどから執行猶予付き判決が相当とした。

起訴状などによると、被告は昨年２月１１日午前１１時１０分ごろ、同市深田台の市道交差点で、横断歩道の直前で一時停止せずに右折したところ、横断歩道を渡っていた男性をはねた。男性に骨盤や左膝の骨折などの重傷を負わせた。