巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日、ルーキーにオーバーペース禁止令を出し、チーム再建への決意を示した。Ｇタウンで新人合同自主トレ初日を視察して練習前に訓示。「合同自主トレはアピールの場だと思ってやってほしくない。１年間、毎日続けられる体力とプロ野球選手、人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやってください」と呼びかけた。

ジャージー姿で新人の動きをチェックした。期待の１１選手に「どうですか、皆さん心境は？ 今の志を長く持って頑張ってほしい」と呼びかけ、「志高く来ているだろうから、それを一日でも長く持ち続けてほしい」と願った。「まずは環境に慣れることが一番。元気な姿でキャンプインしてくれれば」と故障防止の意味も込め、１月は飛ばす必要はないと強調した。

新鮮な気持ちでこの日を迎えた。１、２、３軍の全首脳陣が集結。新年のあいさつを交わし「もう心機一転、新たなスタートなので引き締まりました」と心新たにした。昨年はリーグ３位。悔しさを胸に今季は２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一を目指す。「全員にチャンスはある。また２０２６年度から新しいジャイアンツを作ると思って僕はやっていきたい」と生まれ変わる覚悟を口にした。

キャンプ１軍スタート選手については「新人を抜てきすることも出てくると思う」と示唆。「みんな大きいなあと思って。バネのある子はあるし。楽しみですよね」とルーキーに好印象を抱き、ドラフト１位左腕の竹丸には「早く実戦で見てみたいですね」と計画的に段階を踏んで迎えるデビューの日を心待ちにしていた。（片岡 優帆）