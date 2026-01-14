©ABCテレビ

MC下埜正太がアーティストに「凸撃」訪問してインタビューする音楽トーク番組『音凸ちゅーずDAY』（ABCテレビ）。アーティストがレコードに書かれたトークテーマを「ちゅーず！」して、下埜の音楽知識と話術を武器に、ここでしか聞けないトークを展開します。

2026年最初の音凸先は、元気を分けてくれるあのシンガーソングライター！

“APOLLO artist room”と記された部屋の扉を開けて、下埜が「今年もよろしくお願いします、略してことよろ！」と突撃すると……「あっ、下埜さん？ ビックリした」と驚きながらも笑顔で迎えてくれたのは、この方！ 下埜とは８年半ぶりの再会です！

2026年最初の音凸ゲストは、メジャーデビュー15周年を迎え、ベストアルバム「自由悟然」をリリースした高橋優さん。現在、全国28か所を巡るツアーを敢行中！ 9月には地元・秋田での野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2026」を主催します。

■ライブのお客さんに一番いいものを見せるために。ランニングは欠かさない！

「何をするんですか？ ここから」と尋ねる優さんに、MC下埜は「一言でいうと、あなたを丸裸」としょっぱなに宣言！ 優さんも思わずドキッ！？

こうして始まったトークで、６つのテーマから最初に優さんが“ちゅーず”したのは「今年の抱負」。すると、優さんは「１km４分半ペースが目標です」と、ランニングの目標を公開！

ライブ当日も欠かさず毎日走っているという優さん。「ステージに立つ時に、お金払って来てくださるお客さんたち、時間を割いて来てくださる方々に、一番いいものを見せる。自信を持ってやりたい、すべてはそこなんですよ！」と熱く語りました。

■豪雨での開催を経て「足腰強くなったぞ」！ 秋田で立ち上げた音楽フェス

続いてのテーマは「ACMF」。「秋田CARAVAN MUSIC FES」の略称です。2016年に地元・秋田で立ち上げたこの音楽フェスのうち、優さんに“思い出深いシーン”を聞いてみると…。「2024年の秋田CARAVAN MUSIC FESが、豪雨の中での開催になったんです。いい思い出がたくさんあるだけに、過酷な中で2日間経験させてもらったのが、今はすごく思い出に残ってますね」と優さん。

「これを経てまた次回、『足腰強くなったぞ』みたいな。誇らしい気持ち」だと明かしました。

■今聞いてほしい曲を。“知る人ぞ知る曲”も収録したベストアルバム3枚組をリリース！

続いて優さんが選んだのは「ベストアルバム」。先月リリースされた15th Anniversary BEST「自由悟然」は3枚組で、それぞれのディスクに「優勝盤」「優遇盤」「優男（やさお）盤」と冠し、カラーの違う楽曲を収録しているとのこと。DISC1はテンション高めの“Yeah！”、DISC２は指をパチンと鳴らして低い声でキメる“yeah！”、DISC3の「優男盤」は“Chu！”のイメージなんだとか！？

優さんは、「ベストアルバムは今までの集大成みたいに思われる方もいるけど、今回実は、配信シングルでリリースしたのにこのアルバムに入れてない曲も結構あるんですよ」と話します。

下埜が自身の職業柄、DISC３に収録された曲「PERSONALITY」を聴くと「グッとアガる」と伝えたところ、優さんはこの曲を「アルバムの最後に入れた知る人ぞ知る曲」だと語り、「僕が今聞いて欲しい曲を入れたんです。だから、めっちゃ嬉しかったです」と話してくれました！ これには下埜も「うわ、嬉し！ “45曲分の１”当てた！」とニッコリ。

この曲は「コロナ禍でラジオのスタジオに行けない時期に書いたんですよ。本当のスタジオのことを書いてるようにも聞こえるかもしれないし、この曲歌う時、僕はもしかしたらベッドルームを思い浮かべるかもしれない」と優さん。一般人の方も、ラジオパーソナリティみたいなことをやれるなと思い「この曲がいろんな人に広まってくれる可能性があるな」とベストアルバムに選曲したそうです。シングルでもなくタイアップソングでもない曲でしたが「こうやって言ってくれると、下埜さんタイアップがついたみたい」と嬉しそうな優さんでした。

