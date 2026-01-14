新年を迎え、後半戦に突入したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。本作では、時代の空気感や登場人物の心情を物語るものとして“照明”が一役買っているが、もうひとつ大きな役割を果たしているのが“食事”だ。今回は、これまで物語に登場した食事シーンや料理描写を振り返ってみたい。

人間の生活を支える3大要素の一つにして、最も生命維持に直結する「食」。当然のことながら、主人公と周りの人たちの日々の営みを描いていく朝ドラにおいて、食事シーンは欠かせないものだ。

特にNHK大阪放送局（BK）の朝ドラは食を題材とした作品も多く、日清食品の創業者である安藤百福と妻・仁子をモデルにしたと思われる『まんぷく』（2018年度後期）、平成ギャルが人々の健康を支える管理栄養士へと成長していく姿を描いた『おむすび』（2024年度後期）など、枚挙にいとまがない。それ以外の作品に登場する食事シーンも、2013年度後期放送の『ごちそうさん』以降、14作連続でBKの朝ドラの料理指導をしている広里貴子の丁寧な仕事ぶりが光る。彼女が手がける料理は画面から今にもおいしそうな香りが漂ってくるようで、視聴者からも「観ているだけでお腹が空いてくる！」と評判だ。

食事は時代性と地域性、その人物の生活水準を色濃く映し出す。例えば、第1話で松野家の食卓に並んでいたのは白米、味噌汁、焼き魚、漬物。明治初期の庶民の食事としてはスタンダードなラインナップと言えるだろう。一方で魚は一尾、それも小さいもので、没落士族である松野家の厳しい経済状況が伝わってきた。トキ（髙石あかり）の父・司之介（岡部たかし）が借金をこさえ、貧しい人々が住む天国町に引っ越してからは、白米が麦飯に変わり、一汁一菜の、より質素な食事内容に。

しかし、どんな状況でも松野家にとって欠かせないのが、トキの大好物である「しじみ汁」だ。司之介が「松江人の血液」と言っていたが、当時から松江の宍道湖ではしじみ漁が行われており、人々の健康を支えていた。広里は松江の市場や料亭に足を運び、しじみの調理方法をリサーチしたのだとか。制作統括の橋爪國臣が「しじみの洗い方を含め、広里さんが細かく取材メモを作ってくれていて、それを生かしながら台本を作っています」（※）と語っている。また、しじみ料理の撮影にはすべて宍道湖産のしじみを使用するという徹底ぶり。そのこだわりが、トキたちがしじみ汁を飲んだ時の「あ～っ」という、思わずこちらまでごくっと喉が鳴るような反応につながっているのだろう。本作において、しじみ汁は時にうらめしく思える世の中の小さな幸せを象徴している。

また小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにした本作では、日本と西洋の食文化の違いも描かれている。例えば、第23話ではヘブン（トミー・バストウ）が花田旅館で提供された糸こんにゃくの煮物にひどく怯えるシーンがあった。これは史実に基づくエピソードで、ハーンは虫を連想させる糸こんにゃくが苦手だったという。ちなみに、こんにゃくを食用として栽培しているのは日本と中国の一部で、定着したのは日本だけ。近年は欧米でヘルシーフードとして人気を集めているこんにゃくだが、当時の外国人にとっては得体の知れないものだったのかもしれない。

ヘブンの壮絶な過去が明らかになった第53話では、彼の元妻マーサ（ミーシャ・ブルックス）が作ったディナーが登場。『ばけばけ』の公式Instagramに公開された写真には、シチューを中心にパンとベーコン、ポテトが並んでおり、コメントで「マーサさんの作るシチューには動物性の食品が使われていません。ベーコンはヘブンさん用です」と裏設定が明かされている。つまり、マーサはヴィーガンで、ヘブンのためだけにベーコンを用意したということだ。「人種、文化、習慣、考え方。異なるものをお互いに受け入れて、共に生きようとする二人の思いが、料理にも込められました」というコメント、またその後、2人が人種差別によって引き裂かれることを踏まえると、料理の見え方も変わってくる。

『ばけばけ』では、人と人の距離が縮まるシーンで食事が登場することが多い。松野家の遠縁の親戚にあたる雨清水家の当主・傳（堤真一）と妻・タエ（北川景子）の娘として生まれ、子供に恵まれなかった司之介とフミ（池脇千鶴）に養女として引き取られたトキ。そのことに本人は薄々気づいており、傳が病で倒れた際には看病を買って出る。第14話において、トキが傳におかゆを食べさせてあげようとし、お互いに照れくさくて笑ってしまうシーンや、タエがトキに教わり、慣れないながらもしじみ汁を作るシーンは、初めて親子のように過ごせる3人の喜びが溢れていた。

トキとヘブンの結婚パーティーにはお祝いの料理がずらりと並んだ。魚介類やキノコ類を奉書紙で包み、天火で蒸し焼きにした奉書焼き、柿と大根の紅白なます、扇型や花型にかたちづくられた箱寿司、黒田セリのおひたしなど、どれも島根県の郷土料理だ。そこに加えられた、“エッグスフーフー”こと目玉焼きは松野家のヘブンに対する「歓迎」の気持ちが込められているのだろう。マーサがヘブンのためにベーコンを用意したように、これから共に生きていくという覚悟の表れだ。

ちなみに、ハーンは松江に来た当初こそ日本食を頑張って食べていたが、消化不良を起こして体調を崩し、トキと結婚後、西洋の食材が揃う熊本に引っ越したのを機に洋食に切り替えたそうだ。セツは回想録『思ひ出の記』で「（夫は）洋食ではプラムプディングと大きなビフテキが好きでございました」と記している。今後はトキが洋食を作るシーンも登場するのではないだろうか。トキとヘブンが夫婦となり、2つの食文化が少しずつ融合していく過程が楽しみだ。

