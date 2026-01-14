巨人・阿部慎之助監督（46）が13日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでスタートした新人合同自主トレを視察した。主砲だった岡本和真内野手（29）がブルージェイズに移籍し、チーム再構築が求められる今季。2年ぶりのリーグ優勝と日本一奪回には新人選手の若い力が必要とし、新戦力の台頭を期待した。

プロ野球人生の第一歩を踏み出したルーキーに、阿部監督が大きな期待を寄せた。快晴のジャイアンツタウンスタジアム。初々しく合同自主トレのスタートを切った11選手の1軍キャンプスタートについて「全員にチャンスがあると思う。2026年度から新しいジャイアンツをつくる。新人を抜てきするのは出てくると思う」と期待を口にした。

自身も1年目からチャンスをものにした。中大から逆指名のドラフト1位で入団した01年。当時の長嶋茂雄監督に抜てきされ「8番・捕手」で開幕スタメン出場しプロ人生が始まった。初打席で右中間適時二塁打を放つなど結果で応え、球界を代表する捕手へと成長。今季の新人は支配下6選手中5人が大学生か社会人の即戦力だけに、1軍起用される可能性は十分にある。

チームも再構築が求められる。岡本がポスティングシステムを利用してブルージェイズへ移籍。4番が抜けた穴は大きいが、新人にとってはチャンスが広がったともいえる。指揮官は今季のレギュラーを白紙としており、新人が競争に加わることはチーム力の底上げにもつながる。

練習前には緊張気味の新人選手の前で訓示も行った。「合同自主トレはアピールの場だと思ってやってほしくない。とにかく1年間毎日続けられる体力と、プロ野球選手、人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずにやってください」。強調したかった「人としての姿勢」はあいさつや返事、準備といった人間力を磨くことで、それがプロとしての活躍につながるとした。ドラフト1位の竹丸（鷺宮製作所）は「しっかり体をつくって2月のキャンプを迎えたい」と背筋を正した。

2年ぶりのV奪回を目指す就任3年目、年始に引いたおみくじは「吉」。「いいんじゃないですかね」。若き力も結集して、秋には優勝の吉報をファンに届ける。（青森 正宣）