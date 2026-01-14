【交通情報】JR北海道きのう道内暴風雪で運休相次ぐ 機材繰りの影響できょうも一部列車が運休
ＪＲ北海道では、きのう、風雪により１１８本が運休となり、およそ５万６０００人に影響がありました。
きょうも機材繰りの影響で、一部列車が運休となりますので交通情報にお気をつけください。
【運休】33本
＜特急＞2本
■室蘭発札幌行き
5:25 特急すずらん1号:室蘭から東室蘭間部分運休
6:54 特急すずらん3号:全区間運休
＜函館・千歳線＞17本
■札幌発新千歳空港行き
6:29 快速エアポート16号 6:57 特別快速エアポート20号 7:21 快速エアポート24号
■小樽発新千歳空港行き
7:26 快速エアポート34号 :小樽ー手稲間部分運休
■札幌発苫小牧行き
6:08 普通列車
■小樽発千歳行き
7:10 普通列車
■ほしみ発北広島行き
9:07 普通列車 :ほしみー札幌間部分運休
■札幌発北広島行き
10:37、12:11 普通列車
■苫小牧発札幌行き
5:40、6:00 普通列車
■新千歳空港発小樽行き
7:22 普通列車 :新千歳空港ー札幌間部分運休
■苫小牧発小樽行き
7:26 普通列車
■新千歳空港発札幌行き
7:51 普通列車 :新千歳空港ー千歳間部分運休
■千歳発札幌行き
9:07 普通列車
■北広島発札幌行き
11:26、12:53 普通列車
＜函館線＞13本
■長万部発小樽行き
6:03 普通列車など
＜根室線＞1本
■芦別発滝川行き
6:26 普通列車
おでかけの際はJR北海道のホームページなどで最新情報をご確認ください