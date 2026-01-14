ＪＲ北海道では、きのう、風雪により１１８本が運休となり、およそ５万６０００人に影響がありました。



きょうも機材繰りの影響で、一部列車が運休となりますので交通情報にお気をつけください。



【運休】33本

＜特急＞2本

■室蘭発札幌行き

5:25 特急すずらん1号:室蘭から東室蘭間部分運休

6:54 特急すずらん3号:全区間運休



＜函館・千歳線＞17本

■札幌発新千歳空港行き

6:29 快速エアポート16号 6:57 特別快速エアポート20号 7:21 快速エアポート24号

■小樽発新千歳空港行き

7:26 快速エアポート34号 :小樽ー手稲間部分運休

■札幌発苫小牧行き

6:08 普通列車

■小樽発千歳行き

7:10 普通列車

■ほしみ発北広島行き

9:07 普通列車 :ほしみー札幌間部分運休

■札幌発北広島行き

10:37、12:11 普通列車

■苫小牧発札幌行き

5:40、6:00 普通列車

■新千歳空港発小樽行き

7:22 普通列車 :新千歳空港ー札幌間部分運休

■苫小牧発小樽行き

7:26 普通列車

■新千歳空港発札幌行き

7:51 普通列車 :新千歳空港ー千歳間部分運休

■千歳発札幌行き

9:07 普通列車

■北広島発札幌行き

11:26、12:53 普通列車



＜函館線＞13本

■長万部発小樽行き

6:03 普通列車など



＜根室線＞1本

■芦別発滝川行き

6:26 普通列車



おでかけの際はJR北海道のホームページなどで最新情報をご確認ください