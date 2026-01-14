アレックス・ブレグマン内野手（３１）のカブス入り決定でフリーエージェント（ＦＡ）市場での残る大物として注目されているカイル・タッカー外野手（２８）に対し、情報サイトのファンサイデッドのロバート・マレー記者が１３日８日本時間１４日）、平均年俸５０００万ドル（約７９億５０００万円）の短期契約をオファーした、と伝えた。

米メディアによればタッカーに対してはメッツ、ドジャース、ブルージェイズの３球団が残っており、いずれも面談は終わっているという。情報サイト、ジ・アスレチックのウィル・サモン記者はメッツが３年契約で１億２０００万ドル（約１９０億円）から１億４０００万ドル（（約２２３億円）を提示する可能性があると伝えたばかりだった。

１０年７億ドルのドジャースの大谷翔平は繰り延べ契約で現状年平均は４６００万ドルで、昨季メッツ入りしたフアン・ソト外野手の５１００万ドルが最高額で、タッカーの５０００万ドルも２番目となる。

サモン記者によると、タッカーは早ければ今週中にも移籍先への決断を下す可能性があるという。

タッカーは昨季、カブスで打率２割６分６厘、２２本塁打、７３打点ながら潜在能力の高さと若さで評価が高くなっている。