遥人が「投手の名家」へ本格参入する。阪神左のエース候補、高橋遥人投手（３０）は今季、シーズン通しての活躍へ期待がかかる。プロ野球で「高橋」といえば、数多くの名投手を擁する名字だ。阪神で先発経験のある「高橋」投手は、現状では遥人ただ一人。まずは自身初の開幕ローテーション入りを果たし、球史に名を残す一歩を刻む。

合わせて１１７２勝。日本球界で「高橋」投手が挙げた勝ち星だ。全４０人の登板数を全部足すとと、６２３８試合となる。１９３６年のプロ野球創設以来、総試合数は６万７４１７試合。「高橋」投手は、１０・８試合に１人登板している計算である。両リーグでフルカードが２日続けば、どこかの球場で「ピッチャー高橋」とコールされていたことになる。

最多の勝利数は、１６９勝の直樹だ。１９７０年代は日本ハムのエースとして君臨し、広島を経て移った西武では黄金時代を支えた。荒くれ男がひしめいていた当時の球界で、銀縁眼鏡の知性的な風貌が印象的だった。

続くのが巨人Ｖ９の左腕エースだった一三の１６７勝である。堀内恒夫とともに、ＯＮをバックに投げ続けた。後年には日本ハムに移籍し、８１年古巣との日本シリーズでも先発した。

個性派も多い。大洋（現ＤｅＮＡ）の重行は、遅球を武器に息の長い活躍を見せた。７７年広島で２０勝し最多勝となった里志は、この年４０試合に先発。ＮＰＢでシーズン４０試合以上の先発登板は、現状これが最後である。また、巨人で７９勝の尚成、広島で７０勝の建と、海を渡った高橋もいた。

阪神で公式戦に登板した高橋投手は４人いる。

球団初は、６０年入団の孝明だ。同年から翌年６１年まで、すべてリリーフで１０試合。チームはこの１０試合で全敗し、孝明は６２年に引退した。ほかに広島を自由契約になり阪神入りした顕法（あきのり）が９８年に救援で１試合投げたが、これがプロ唯一の登板に終わった。

球団初の「勝利投手・高橋」は、中日からＦＡで獲得した聡文（あきふみ）だ。１６年４月８日広島戦で九回１イニングを投げ、西岡のサヨナラ安打で白星を得た。聡文は球団在籍１３１試合すべてが救援で９勝をマーク。１９年限りで引退した。

よって阪神の「高橋」投手で先発経験があるのも、また生え抜きの勝利投手も、遥人が唯一だ。

度重なる故障から２４年に戦列復帰したが、オフにまた手術。２５年も１軍初登板は７月で、公式戦登板は８試合に終わった。マウンドに上がれば無双の投球が期待できる左腕も、気がつけば三十路（みそじ）に入った。プロ初となる年間通しての活躍で、名家の系譜にその名を記したい。

【球界「高橋」姓アラカルト】

◆高橋大国 球団別に見ると、高橋姓による勝利数最多は巨人と日本ハムでともに２７５勝。両球団で働いた、一三（巨人１１０勝＋日本ハム５７勝）良昌（東映＝現日本ハム、５０勝＋巨人１０勝）の存在が大きかった。

◆未勝利は２球団 現存チームのうち、ロッテは高橋投手の勝利がない。毎日時代の５５年シーズン最終戦、１０月１３日東映戦に新人の幸一が先発したが三回途中２失点で降板。そのまま引退した。球団唯一の「高橋投手」登板だ。楽天は０５年の発足時にオリックスから移った浩司捕手が唯一の高橋姓で、投手はいない。

◆野手 広島を中心に活躍した慶彦は俊足強打のスイッチヒッターとして１８２６安打、４７７盗塁と一時代を築いた。また巨人の由伸は３２１本塁打を放ち、引退後は監督も務めた。

◆球団名 ５４、５６年には「高橋ユニオンズ」という球団が存在（５５年の球団名は「トンボ」）。チームは３年で解散。通算勝率・３４４（１４７勝２８０敗８分け）は史上最低で「最弱球団」として名を残す。同球団の高橋姓は、捕手の一雄が５４年から２年間在籍したが、投手はいなかった。